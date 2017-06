Aylar Lie: - Hundene blir bokstavelig talt kokt eller flådd levende

ANNONSE

Hvert år blir det slaktet og spist anslagsvis 30 millioner hunder på verdensbasis. Den årlige hundekjøttfestivalen i den kinesiske byen Yulin har blitt selve symbolet på en industri som mishandler dyr på det groveste.

Anslagsvis 10.000 hunder slaktes, flås, kokes og selges over disk på den omstridte hundekjøttfestivalen i Yulin, som er en del av den lokale midtsommerfeiringen.

Hundene blir hentet fra store deler av Kina. De blir stuet sammen i trange metallbur og fraktet på lasteplan over lange strekninger til Yulin-festivalen. Der blir hundene avlivet på grotesk vis. På hundemarkedet i Yulin florerer det av salgsboder hvor det selges hundekjøttgryte og hundekjøtt i løsvekt.

I forrige måned gikk det rykter om at lokalmyndighetene i Yulin ville bannlyse salg av hundekjøtt på den årlige hundefestivalen, ifølge BBC. Ferske bilder fra festivalen, som startet denne uken, viser imidlertid at det selges hundekjøtt åpenlyst i de mange salgsbodene og restaurantene i byen.

Tidligere år har hundene blitt utsatt for brutal behandling under festivalen. Det finnes utallige eksempler på at hunder blir slått og flådd mens de ennå er i live.

- Kokt eller flådd levende

Kjendiser over hele verden har hvert år kommet med kraftige protestersalver mot festivalen. Dyreverner og pokerspiller Aylar Lie har i mange år vært motstander av Yulin-festivalen.

- Under Yulin-festivalen eller i hundekjøttindustrien generelt - der millioner av hunder slaktes årlig bare i Kina alene for kjøtt, skinn og pels - er slaktemetodene ekstremt barbariske og smertefulle. Hundene blir bokstavelig talt kokt eller flådd levende. I beste fall blir de kubbet eller spiddet i hjel til døden etter å ha vært stappet inn i bur oppå hverandre i timevis under frakten til der de slaktes. Mange hunder overlever ikke turen engang, sier Aylar Lie til Nettavisen.

- Det er barbariet og torturen av hundene i slakteprosessen jeg reagerer sterkt på. Mitt engasjement for dyrs rettigheter går på tvers av skapninger. I vår kultur spises det gris, ku og kylling, men den globale kjøttindustrien er også svært grov utnyttelse av dyrene. Det er ingen forskjell på dyr! De er alle følende og tenkende vesener med egenverdi og ønsker å leve. Derfor har jeg selv gått helt over til vegetarisk kosthold, og anbefaler folk å gjøre det samme, sier Lie.

- Jeg er mektig lei

Lie er dypt engasjert i dyrevern, og driver blant annet «Hekate Pet», som er en veldedighetsorganisasjon for hjemløse dyr i utlandet, samt hundehelse.no sammen med veterinær Aja Nafstad.

- Hvorfor er du så opptatt av dyrevern?

- Fordi dyr ikke kan snakke, ivareta sine helt grunnleggende rettigheter, eller forsvare seg selv. Jeg er mektig lei av menneskehetens grove utnyttelse av forsvarsløse og uskyldige dyr, sier hun.

Ferske bilder fra Yulin-festivalen, som startet denne uken, viser at det selges hundekjøtt i løsvekt åpenlyst i de mange salgsbodene og restaurantene i byen.

- Festivalen har blitt mindre

Dyrevernsgrupper i Asia opplyser at lokalmyndighetene i Yulin og hundekjøttselgerne har kommet fram til en enighet om at det likevel skal være lov å selge hundekjøtt under årets festival, men at omfanget skal begrenses.

Kompromisset går visstnok ut på at salgsbodene kan utstille maks to hunder hver, skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

- Til tross for at det tilsynelatende ikke er et forbud mot salg av hundekjøtt, virker det som at festivalen er mindre i år, med færre hunder som mister livet til denne grusomme industrien, sier Irene Feng fra dyrevernsgruppen Animal Asia, ifølge AFP.

Små hunder er stuet sammen i et trangt bur i påvente av å bli slaktet og spist under Yulin-festivalen i Kina. Bildet er tatt fra festivalen i 2015.

Yulin-festivalen blir hvert år møtt med massive internasjonale protester. For et par år siden ble det iverksatt en underskriftkampanje med krav om at festivalen skulle bannlyses. Kampanjen samlet inn et titalls millioner underskrifter. Myndighetene i Yulin er svært lite begeistret for all den negative omtalen festivalen genererer.

- Kjæledyr blir stjålet

Det ryktes at mange av hundene som slaktes og spises på festivalen, enten er gatehunder eller kjæledyr som blir stjålet i storbyer.

Det anslås at over 10 millioner hunder blir slaktet og spist i Kina hvert år. Derimot har det ifølge dyrevernere vokst fram en viss motstand mot salg av hundekjøtt også i Kina, ettersom stadig flere kinesere holder hunder som kjæledyr. Sør-Korea, Vietnam og India er andre land som anser hundekjøtt som en naturlig del av menyen.

På årets festival selger blant annet hundekjøttgryte i de mange salgsbodene i byen.