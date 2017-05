ANNONSE

Bjørnen måtte bøte med livet fordi den oppholdt seg i kalvingsområdet til reinsdrifta i Namsskogan, skriver Trønder-avisa på nett.

Hannbjørnen veide cirka 160 kilo, hvilket regnes som er en ganske høy vårvekt for arten.

Ekstraordinær skadefellingstillatelse fra Miljødirektoratet ble innvilget fredag - og 20 minutter senere var bjørnen skutt.

– Vi visste godt hvor den var og så sporene godt, da det var over en meter snø i området, sier fellingsleder for Statens Naturoppsyn (SNO), Even Bjørnes, til avisen.