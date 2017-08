Barcelona samles i sorg etter terrorangrepene

Katedralen og landemerket Sagrada Familia i Barcelona har avlyst sin ukentlige internasjonale messe for å holde høymesse for sørgende etter terrorangrepet.

Under høymessen, som begynner klokken 10, vil det bli bedt for ofrene i Barcelona og Cambrils og for en rask bedring for dem som ble såret i angrepene, heter det på basilikaens nettsider. Messen er åpen for alle så langt det er plass.

Catalonia er preget av sorg etter at 14 ble drept og over 120 såret i to bilangrep torsdag og natt til fredag. Politiet jakter fortsatt på 22 år gamle Younes Abouyaaquoub, som flere medier omtaler som mannen som kjørte varebilen som pløyde inn i folkemengden på La Rambla i Barcelona torsdag.

Skilt med teksten «La Rambla gråter, men lever» er satt opp i flere butikkvinduer i byen.

– Folk samles her, det virker som de søker trøst i fellesskapet, sier kioskdriver Sergio Lopez, hvis forretning ligger i den travle turistgaten.

Senere søndag er det duket for sesongens første kamp for fotballaget Barcelona. De tar imot Betis på Camp Nou stadion. Det er ventet så mange som 100.000 publikummere. Kampen innledes med ett minutts stillhet i respekt for ofrene etter angrepene.