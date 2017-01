Barn (1) påkjørt

ANNONSE

Påkjørselen skal ha skjedd på området til McDonalds på Strømmen og ifølge politiet er barnet fraktet til Ullevål sykehus med ambulanse, skriver RB.no.

– Barnet ble tatt hånd om av helsevesenet og kjørt vekk før vi kom fram. Tilbakemeldingen vi har fått forteller at det ikke skal være livstruende skader, men de blir betegnet som moderate, opplyser operasjonsleder Gunnar Bjanes i Øst politidistrikt.

Politiet mener å ha fått en foreløpig oversikt over hva som har skjedd.

– Det skal ha vært en bil som hadde vært på drive-in på McDonalds da moren kom gående med barnet. På en eller annen måte har ettåringen havnet under bilen og blitt kjørt over av enten ett eller to dekk.

Kriminalteknikere på stedet

Kriminalteknikere er på stedet og sikrer spor.

– Vi har også sikret oss videobilder fra ulykkesstedet.

Innsatsleder Roy Ahlkvist i politiet sier til RB at de nå snakker med potensielle vitner på stedet.

– Vi jobber med å finne ut hva som har skjedd, så langt har vi ikke noe klart hendelsesforløp, sier operasjonslederen.

Kriseteam

– Vi har fått i gang kriseteamet som tar seg av de pårørende i tillegg til sjåføren. Sistnevnte er selvfølgelig svært oppskaket, forklarer Bjanes.

Politiet har rutinemessig tatt beslag i førerkort og tatt blodprøve av sjåføren som ifølge operasjonslederen er siktet i saken.

– Skyldgrad må vi ta stilling til når vi har full oversikt over hva som har skjedd.

