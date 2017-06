Barna ble humørsyke og innesluttede – nå vil han forby smarttelefoner

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Anestesilegen Tim Farnums to yngste sønner er henholdsvis 11 og 13 år gamle. De fikk hver sin smarttelefon i fjor. Dette førte ifølge Farnum til at han kunne se endringer i personlighetene deres.

- Det oppsto noen reelle problemer. Hvis du ber dem om å passe på tidsbruken på telefonen, kommer plutselig huggtennene fram, sier Farnum til The Washington Post.

Han forteller avisen at sønnene etter hans oppfatning gikk fra å være energiske og sosiale til å bli humørsyke og innesluttede. Da han forsøkte å ta smarttelefonen fra den ene sønnen, reagerte barnet med et sinneutbrudd som Farnum sammenligner med en crackavhengig persons abstinenser.

Dermed begynte barnefaren å lete etter informasjon om effektene av omfattende bruk av smarttelefoner og skjermtid generelt. Han fant forskning som hevder at for mye teknologi for tidlig kan påvirke hjernens utvikling, redusere sosiale ferdigheter og forårsake en skadelig avhengighet av dopamin.

Det siste bør kanskje utdypes.

I Psychology Today forklares dette slik: Når hvert fingersveip fører til en respons av farger og lyder, responderer hjernen hos et barn med nevrotransmitteren dopamin, en sentral ingrediens i det som assosieres med glede eller tilfredshet. Når et barn blir vant til denne umiddelbare følelsen, vil barnet lære å foretrekke interaksjoner på smarttelefonen framfor i fysisk form.

Barn kan altså utvikle en slags avhengighet.

Da Farnum leste dette, bestemte han seg for å ta grep. I februar startet han organisasjonen PAUS (Parents Against Underage Smartphones – foreldre mot smarttelefoner for barn). Denne organisasjonen jobber nå for å fremme et lovforslag som vil gjøre Colorado til den første delstaten i USA som innfører aldersbegrensninger på salg av smarttelefoner.

Hvis forslaget ender opp som vedtatt lov, vil det bli forbudt å selge smarttelefoner til barn under 13 år. Dette gjelder altså ikke vanlige mobiltelefoner, kun smarttelefoner. Foreldre som ønsker at barna skal være tilgjengelig for telefonsamtaler, vil fortsatt ha muligheten til å ordne det.

- Vi har aldersbegrensninger på sigaretter og alkohol fordi dette er skadelig for barn. Dette er etter min mening ikke noe annerledes, sier Farnum til The Washington Post.

Selv har han tatt smarttelefonene fra de to sønnene, inntil videre. Farnum mener at han ser en tydelig forskjell. Nå er humørsvingningene borte, og de liker igjen å være utendørs.