Barnevernet fikk medhold i 86 prosent av sakene som gjaldt omsorgsovertakelse i 2015.

Det viser statistikk fra Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, ifølge LO-magasinet Fontene

I 2014 ble det meldt inn 1533 saker som gjaldt omsorgsovertakelse til Fylkesnemndene, mot 1399 i 2015.

Antall saker som fikk medhold steg fra 85,5 prosent i 2014 til 87,6 prosent i 2015.

Møre og Romsdal på topp



Det er en del variasjoner fra Fylkesnemnd til Fylkesnemnd.

Mens det i Møre og Romsdal i 2015 ble gitt medhold i 96 prosent av sakene, ble det i Rogaland kun gitt medhold i 76 prosent av sakene.

- Barnets beste

Det fins 12 fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker.

Nemndene avgjør saker om tvang etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

«Barnets beste er en rettesnor for barnevernmyndighetene når de bruker lovens bestemmelser. Prinsippet om barnets beste innebærer at det skal legges avgjørende vekt på hva som er til det beste for barnet når tiltak, for eksempel omsorgsovertakelse, blir vurdert. Å gi trygg og god voksenkontakt er et viktig hensyn som hører med når barnets beste vurderes,» opplyser Fylkesnemdene på sin hjemmeside.