Basen til norske spesialstyrker i Syria angrepet

Basen der norske spesialstyrker bistår i kampen mot terrorgruppen IS, ble i helgen angrepet, skriver tv2.no, som siterer britiske The Telegraph.

Terrorgruppen brukte angivelig et kjøretøy lastet med en bombe for å sprenge vei inn i grenseposten Tanaf, som ble utsatt for et av de hardeste angrepene koalisjonsstyrkene noensinne har opplevd.

Selvmordsbombere og om lag 30 IS-soldater deltok i angrepet, ifølge avisen.

Major Jørgen Petersen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter angrepet mot basen i Syria, som også brukes av britiske og amerikanske spesialstyrker.

- Forsvaret kjenner til hendelsen, og alt står vel til med de norske, sier Petersen til TV 2.