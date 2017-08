BBC-journalist i rettssak i Thailand

En BBC-journalist som er tiltalt for ærekrenkelser og datakriminalitet i Thailand, måtte onsdag møte i retten i Phuket.

BBCs Sørøst-Asia-korrespondent, Jonathan Head, kan få opptil sju år i fengsel for en nyhetssak han skrev i 2015 om to utenlandske pensjonister som ble fralurt eiendommer i Phuket.

Head og Ian Rance, en britisk statsborger som bor i Phuket og var en del av nyhetssaken, erklærte seg begge ikke skyldig i februar. Rance fortalte BBC at hans thailandske kone forfalsket signaturen hans for å overføre fem eiendommer verdt mer enn 9 millioner kroner til henne.

Ærekrenkelser kan straffes med inntil to års fengsel i Thailand. Å legge inn falsk informasjon i datasystemer har en maksimumsstraff på fem års fengsel. Ved en eventuell dom, kan delstraffene legges sammen.

– BBC står ved sin journalistikk og ved det som ble rapportert i denne saken. Vi vil forsøke å renvaske navnet til vår høyt respekterte korrespondent, og vi har en sterk sak mot disse påstandene, skrev BBC i en uttalelse i februar.

I 2015 ble to journalister som driver et nettsted i Phuket stilt for retten for å ha sitert en sak fra Reuters, der det ble påstått at den thailandske marinen tjente på menneskehandel.