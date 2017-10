Ber Listhaug ta penger fra religiøse organisasjoner og gi til kvinner

Regjeringen gjør for lite for å hjelpe kvinner utsatt for sosial kontroll, mener debattant Sylo Taraku.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (H) vil bevilge 2 millioner kroner neste år til en mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

– Det er altfor lite, sier Taraku, som er rådgiver Tankesmien Agenda og har bred bakgrunn fra arbeid med innvandring og integrering.

Sylo Taraku.

– Jeg mener regjeringen bør styrke apparatet som hjelper kvinnene som utsettes for vold og sosial kontroll fra sine familier og miljøer, men også frivillige organisasjoner og dem som jobber med å sette dette på dagsorden, sier han til NTB.

Taraku mener det finnes aktivister som trenger hjelp til å bli mer profesjonelle, men regjeringen trenger ikke bruke mer penger for å få det til:

– Det er bare å ta penger fra de religiøse organisasjonen til de sekulære som jobber med likestilling og individets frihet.

Sparer nesten to milliarder

En av de store utfordringene på integreringsfeltet er å få innvandrerkvinner til å jobbe og bli fullverdige deltakere i samfunnet. I kommunene er det introduksjonsprogrammet som skal sørge for at nyankomne gjøres i stand til å arbeide eller begynne utdanning. Det er imidlertid bred enighet om at tilbudet varierer for mye. Mens målet er at 70 prosent skal gå videre til jobb eller utdanning etter å ha avsluttet programmet, er fasiten at bare om lag 50 prosent av kvinnene gjør det.

– Vi øser ut penger for at kommunene skal drive integrering, og kvaliteten er svært varierende. Noen kommuner er veldig flinke, mens andre har katastrofalt dårlige resultater som først og fremst går utover de flyktningene som er bosatt i disse kommunene, sa Listhaug om introduksjonsprogrammet i NRKs politisk kvarter fredag.

Jobbsjansen

Kommunalkomiteens leder Karin Andersen (SV) er enig i at tilbudet er for dårlig og etterlyser grep fra Listhaug:

– Når du mener for få kommer i jobb, hva gjør du med det? spør hun.

Hun er spesielt kritisk til at regjeringen strammer inn på Jobbsjansen slik at kvinner som går på sosialhjelp, ikke lenger har rett på tiltak gjennom ordningen. Det er foreslått 100 millioner kroner til dette neste år, like mye som i år.

I statsbudsjettet går det fram at 68 prosent av dem som avsluttet Jobbsjansen, gikk videre til lønnet arbeid eller utdanning i fjor. Spesielt blant hjemmeværende kvinner var resultatene gode, hele 73 prosent fortsatte med utdanning eller arbeid.

– Vi vet hva som virker

Direktør Libe Rieber-Mohn i integreringsdirektoratet IMDI vil ikke ha noen mening om regjeringen burde bruke mer på penger Jobbsjansen, men konstaterer:

– Det er en veldig god ordning som gir gode resultater.

Også hun er enig i at integreringsarbeidet i kommunene må bli bedre, og sier kommunene har fått flere muligheter til å tilpasse opplegget.

– Vi vet hva som virker, og vi er opptatt av at vi skal gjøre mer av det, sier hun til NTB og viser til at flyktningene må komme tidligere i kontakt med arbeidslivet, og vi må ha mer bruk av ordinær utdanning i introduksjonsprogrammet, tettere kontakt med frivilligheten og lokalt næringsliv og tilpasning til arbeidslivets behov.

– Man har tenkt at man må lære norsk først, og så komme i arbeid. Men man kan gjøre flere ting på samme tid, sier hun.

(©NTB)

Mest sett siste uken