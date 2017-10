- Hjemme hos oss spytter vi bare ut morellsteiner.

Selv om Leif Einar Lothe «Lothepus» er leverandør av cideren «Lotherus Sider», er han ikke velkommen til prøvesmaking av Vinmonopolets nyheter lenger, slik andre leverandører er, skriver Bergens Tidende.

Årsaken er ifølge avisen at han under samme type arrangement i våres, drakk alkoholen han smakte på, i stedet for å spytte den ut.

To ganger årlig har Vinmonopolet prøvesmaking for sine ansatte og leverandører. Og neste smaking skjer i Oslo og Bergen i neste uke.

Les også: Lothepus tror han kan sprenge «Mannen»

LOTHERUS: Lothepus lanserte i fjor sin egen cider «Lotherus Side», som selges hos Vinmonopolet.

- Oppførselen ble lagt merke til

Driftssjef i Vinmonopolet, Bjørn Wilhelmsen, bekrefter over for avisen at Odda-kjendisen ikke lenger er velkommen på deres arrangementer.

Under smakingen i våres skal «Fjorden Cowboys»- og Farmen kjendis-profilen altså ha drukket smaksprøvene, i stedet for å spytte dem ut. Det ble ikke godt mottatt.

- Dette handler mest om at våre ansatte skal smake på produktene. Det betyr at de skal spytte det ut, ikke drikke. Lothepus' oppførsel ble lagt merke til, også av leverandører. Derfor er han ikke ønsket på kommende arrangement, sier Wilhelmsen til BT.

Les også: Lothepus får sitt eget øl

- Dummeste jeg har hørt

Lothepus på sin side, sier at han ikke var klar over at han ikke kunne drikke under smakingen.

- Der jeg kommer fra er det ikke normalt å spytte ut fin skjenk. Jeg så andre spytte det ut, men jeg trodde det var fordi de ikke likte det. At jeg burde spytte ut dyr konjakk er det dummeste jeg har hør. Hjemme hos oss spytter vi bare ut morellsteiner.

Ifølge Wilhelmsen i Vinmonopolet er det ikke første gang at de har utestengt kjendiser fordi de har drukket i stedet for å spytte under smaking.

Les også: Lothepus ble kidnappet og drapstruet

Mest sett siste uken