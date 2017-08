Bernt Aardal: - Når slike saker om Støre kommer opp, lurer man på om det er noe mer?

Valgforsker mener Ap-lederen er sårbar for kritikk.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har vært i medienes søkelys for privatøkonomiske disposisjoner i mange år.



Polske håndverkere, investeringer med milliardærer og svart bryggearbeid som slås opp av Finansavisen nå, er noen stikkord.

- Støre er sårbar

Nettavisen har vært i kontakt med professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo (UiO).

- Hvordan påvirker disse sakene med negativt stempel knyttet til Støres økonomi ham?

- Å ha eierinteresser som Støre har, gjør ham sårbar for kritikk. Hva som blir etterlattinntrykket, gjenstår å se. Det avhenger også av hvor lenge mediene holder fast ved sakene, sier han - og legger til.

- Ser vi på bryggesaken avdekket av Finansavisen, som dukker opp nå, virker den som et storm i et vannglass, med forbehold om at det ikke kommer noe mer.

- Hvilken belastning er dette for Støre?

- At en slik sak får betydning, tar oppmerksomheten bort fra hva Støre og Ap vil snakke om. I onsdagens Politisk Kvarter, hvor Støre skulle utspørres om valget og valgkampen, måtte han svare for bryggesaken fra 2011.

- Er det noe mer?

Aardal nevner også et annet aspekt ved saken:

Statsviter og valgforsker Bernt Aardal.

- Når slike saker kommer opp, lurer man på om det er noe mer? Så lenge saken er på dagens nivå, uten kobling til noe straffbart, kan den blåse fort over.

- Ser du noe mønster i de sakene som Støre får oppmerksomhet i media for, knyttet til egen økonomi?

- Det har jeg ikke grunnlag for å si. Det man skal være klar over, er hvordan slike saker blir en del av valgkampen, ikke minst fra politiske motstandere.

- Kan ha motsatt effekt

- Hvor mye svekker negative oppslag Støre?

- Ikke så mye, dette kan også slå kontra, hvis hans egne opplever dette som urimelig, mener Aardal.

- Aps fall på meningsmålingene – hvor mye skyld har Støre i det?

- Her må vi trå varsomt, for det vi har sett i de siste debattene, er at Støre har gjort en veldig god innsats. Så fallet handler nok mer om at partiet sliter med å skape entusiasme, mener professoren.

Han sier at mange av Aps velgere sitter på gjerdet.

– Ap har ikke lykkes med å skape entusiasme rundt å velte den sittende regjeringen. Økonomien går bra og ledigheten faller, derfor blir ikke dette vinnersaker for Ap, mener han.

- Ap mister stemmer til Sp, SV og Rødt

- Dessuten mister Ap stemmer til velgere som ligger dem nær – Sp, SV og Rødt.

- Tilbake til Støre. Opptrer han slepphendt i forhold til økonomiske disposisjoner?

- Det vil jeg ikke ta stilling til.

- Hadde det vært lettere for Støre, som vel formuende, å være Høyre-leder?

- Dette er nok mer et resultat av at topp-politikere er gjenstand for et intenst lys på sitt privatliv. De blir gransket.

- Vær obs på motiver og kilder

- Hva skal vi i media være obs på når det gjelder planting av saker i valgkamp-innspurten?

- Det er et viktig spørsmål media må stille seg selv, for i en valgkamp er det spesielt viktig å være årvåkne i forhold til kilder og motiver. Det betyr ikke at man ikke skal ta saken på alvor – men kildekritikken er enda viktigere enn ellers, avslutter Aardal.

Jan Arild Snoen

Snoen: - Holdt seg til reglene

Skribent i Minervanett, Jan-Arild Snoen, belyser Støres bryggearbeidere i kronikken: Koke suppe på Svarte-Støre.

«Støre har holdt seg til reglene her, og etter mitt skjønn gått lenger enn man kan forvente i å sjekke at forholdene var i orden. Det var nok klokt, siden han i høyeste grad er en offentlig person.»

- Støre har gjort en betydelig innsats, bortsett fra at han ikke har fått skriftlig dokumentasjon når han har forhørt seg om alt var i orden. Det er mange grunner til å ikke stemme på Støre og Arbeiderpartiet. Bryggesaken er ikke en av dem, mener han.

Clemet: - Færreste ønsker seg feilfrie politikere

Snoen får støtte av Civita-leder Kristin Clemet i bloggen Støres brygge.

Civita-leder Kristin Clemet.

«Det er nok likevel de færreste som ønsker seg feilfrie politikere, eller som mener at mediene skal avsløre alt de blir tipset om. Når man er midt i en opphetet valgkamp er det også viktig å stille seg spørsmål om hvorfor en sak overhodet blir en sak.»

Hun mener bryggesaken er blåst ut av alle proporsjoner.

