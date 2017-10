Beslutningsforum vil presse ned prisen på million-medisin

Ni norske barn trenger den livsforlengende medisinen Spinraza, men fordi den er for dyr, innføres den ikke i Norge.

Beslutningsforum for nye metoder ønsker å innføre legemiddelet Spinraza, men kostnaden var for høy. Nå utfordres leverandøren til å senke prisen.

Ni barn har den alvorlige muskelsvinnsykdommen spinal muskelatrofi i Norge. Spinraza er den eneste medisinen på markedet som har livsforlengende effekt.

Medisinen koster imidlertid hele 1 million kroner per dose. Prisen var avgjørende for at Beslutningsforum sier nei til å innføre den til behandling på norske sykehus.

– Vi vil si ja til legemiddelet, men vi er nødt til å si nei til prisen. Dette er et av verdens dyreste legemidler. Før vi kan si ja, ber vi om at produsenten reduserer prisen vesentlig. Den prisen legemiddelfirmaet krever, er rett og slett uetisk, sier Lars Vorland, leder av forumet.

– Vanskeligste sak noen gang

Spørsmålet var til vurdering på forumets møte i Oslo mandag. Vorland sier saken er den vanskeligste det noen gang har behandlet.

Barn som fødes med den alvorligste typen av den arvelige, nevrologisk sykdommen, dør tidlig. Sykdommen fører til muskelsvinn, og mange lærer aldri å gå eller å sitte.

Spinraza er ett av verdens dyreste legemidler. Per pasient koster behandlingen 7 millioner kroner første behandlingsår (sju sprøyter à 1 million kroner), og 3 millioner kroner påfølgende år (tre sprøyter per år resten av livet), opplyser Beslutningsforum.

Det første året er det estimert å koste Norge 200 millioner kroner.

– Det er naturlig at legemiddelindustrien ønsker å dekke sine utviklingskostnader og ha en betydelig inntjening, men det legitimerer ikke at legemiddelfirmaet kan ta hva de vil for medisinen, sier Vorland.

Ga prøvedoser gratis

Legemiddelprodusenten Biogen har gitt barna den livsforlengende medisinen gratis mens den var til vurdering hos norske myndigheter. Men etter at medisinen ble godkjent for salg, er det stopp.

Vorland mender det ikke er grunn til å tro at Biogen har utviklings- og produksjonskostnader som forsvarer den høye prisen.

– Vi ser ofte at legemiddelfirmaene forlanger svært høye priser for behandlinger der det er liten eller ingen konkurranse. I dette tilfellet anser vi at legemiddelfirmaet spekulerer i dette for å få så høy pris som mulig, og det er etter min mening uetisk, sier han.

