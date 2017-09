Betew og tolv andre menn må møte i «mafiarettssak»

Nokas-dømte Metkel Betew og tolv andre menn står tiltalt for drapsforsøk, narkotikainnførsel og ransplaner på Gardermoen. 12 er tiltalt for «mafiavirksomhet».

En tiltaleliste på 14 punkter inkludert drapsforsøk, narkotikainnførsel, våpenanskaffelser og planer om ran av et verditransportfly på Gardermoen venter når 13 menn i alderen 27 til 55 år møter i Oslo tingrett tirsdag.

Den tidligere Nokas-dømte Metkel Betew står sentralt i alle de mest alvorlige tiltalepunktene. Betew ble dømt til 16 års forvaring for Nokas-ranet i Stavanger i 2004, men ble løslatt i oktober 2014 etter avgjørelse i Høyesterett. Politiet i Oslo mistenkte raskt at 39-åringen planla nye straffbare forhold, og startet med en omfattende spaning, inkludert infiltrasjon i Betews miljø av tre danske politimenn. Operasjonen førte til at han ble pågrepet igjen i august 2015.

Påtalemyndigheten varsler i tiltalebeslutningen at det mest sannsynlig vil bli bedt om 18 års forvaring for Betew under rettssaken. Betews advokat Marius O. Dietrichson sier Betew nekter straffskyld for alle tiltalepunkter. Dietrichson vil ikke kommentere tiltalen ytterligere overfor NTB.

Tatt i garasjeanlegg

Betew og elleve av de andre mennene er tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen, straffelovens § 60a om organisert kriminell virksomhet. Å bli dømt etter mafiaparagrafen innebærer å få et straffepåslag på inntil fem års fengsel i tillegg til den egentlige dommen.

Den siste tiltalte – den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes (49) – står tiltalt for å ha planlagt drap på heleridømte Imran Saber (39), ofte kalt «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister», sammen med Betew. De to skal ifølge tiltalen ha skaffet seg tilgang til parkeringsanlegget ved Sabers leilighet i Oslo, og ha overvåket hans bevegelser forut for drapsforsøket. Harnes er også tiltalt for å ha kjøpt en pistol med lyddemper, som han bar samme dag han ble pågrepet i Sabers garasjeanlegg.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og mener politiet har feiltolket hans tilstedeværelse i Sabers garasje. Han har heller ikke forklart seg for politiet. Det gjør han aldri av prinsipp, uansett om det kan være til gunst eller ugunst for han, sier Harnes' forsvarer Øyvind Bratlien til NTB.

Påtalemyndigheten varsler i tiltalebeslutningen at det mest sannsynlig vil bli bedt om 14 års forvaring for Harnes under rettssaken.

Narkotikainnførsel

Punktene som omfattes av mafiaparagrafen er flere og inkluderer alle Betew: Ifølge tiltalen skal Betew sammen med tre av de medtiltalte – to 30-åringer og en 31-åring – ha innført rundt 20 kilo av det narkotiske virkestoffet MDMA fra Nederland til Norge i august 2015, samt 38 kilo hasj og 12 kilo marihuana fra Nederland til Norge i juni 2015. For det siste tiltalepunktet er ytterligere to menn på henholdsvis 36 år og 28 år tiltalt. To andre menn på 27 og 25 år tiltalt for medvirkning ved å ha oppbevart og transportert narkotikaen i Norge.

Betew er videre tiltalt for å ha samarbeidet med tre av de andre tiltalte, blant andre tidligere Nokas-dømte Alf Henrik Christensen (55), en 35 åring og 36-åring for å forsøke å innføre de samme partiene med hasj og marihuana fra Nederland på et tidligere tidspunkt samme måned.

– Planla flyran

Videre er Betew sammen med et brødrepar på 30 og 35 år og en tidligere landslagsspiller i basket (37) tiltalt for å ha planlagt et væpnet ran mot en verditransport på fly som skulle ankomme Gardermoen. Den 37 år gamle mannen hadde en jobb på Gardermoen som gjorde at han hadde tilgang innenfor sikkerhetsklarerte områder, og han skal ifølge tiltalen ha tatt bilder av hvordan omlastingen fra verditransportfly foregikk.

