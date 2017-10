Bøhler vil ha oversikt over barn tvangsutsendt av foreldre

Jan Bøhler (Ap) ber innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om en oversikt over barn som er tvangsutsendt fra Norge av sine foreldre.

Ifølge Vårt Land blir barn med innvandrerbakgrunn ofte sendt alene ut av Norge for å gå på skoler i foreldrenes hjemland.

– Vi har alvorlige varsler om hvor mange dette kan gjelde, sa Bøhler i onsdagens spørretime og viste til en rapport fra Institutt for samfunnsforskning ISF. Rapporten viser til tall fra før inngangen av 2012. Her kommer det fram at flesteparten av barna som utvandret fra Norge til foreldrenes hjemland hadde bakgrunn fra Somalia, Kosovo og Pakistan.

Bøhler ber om en samlet oversikt over hvor mange, og hvilke barn som er sendt ut. Han ønsker å gi ambassadene lov til å skrive ut nødpass til barn uten foreldrenes samtykke, slik de lettere kan returnere til Norge.

– Dette er konstruktive innspill. Jeg ser noen mulige utfordringer, men jeg skal ta dem med meg og undersøke hva som er mulig, svarte Listhaug.

Bøhler sier Nav og kommunene sitter på disse tallene. Han mener ambassadene i de diverse landene burde få en slik oversikt.

– Da kan de undersøke hvilke skoler barna går på og hva de utsettes for. På samme måte vil politiet og Kripos lettere kunne etterforske frihetsberøvelse.

