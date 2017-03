ANNONSE

Politiet mistenker at brannene er påsatt.

- Noen har helt ut brennende væske, sier SVTs fotograf på stedet.

Les: Full politijakt etter væpnet ran i Oslo

Politi og redningstjeneste fikk melding om at et antall biler sto i brann i Oxie sør i Malmö ved 01-tiden natt til torsdag. Da de kom til stedet oppdaget de at ytterligere to biler brant i en nærliggende gatene. Etter at bilbrannene var under kontroll, ble det oppdaget en brann på en byggeplass i samme gate som de første bilbrannene. Det var ingen fare for spredning, men brannvesenet fortsetter arbeidet gjennom natten for å holde kontroll.

Les: Sverige-debatten: - Hemmelighold gir næring til populismen

Samtidig pågår det ifølge SVTs fotograf Mikael Nilsson en politijakt i området, der biler blir kontrollert.

- En hundepatrulje har også vært ute og søkt i boligområdet, sier han.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her