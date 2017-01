Biskop Ole Christian Kvarme slutter

ANNONSE

- Jeg kan bekrefte at Kvarme slutter, sier kommunikasjonsrådgiver Miriam S. Follesø ved Oslo bispedømme til Nettavisen.

I pressemelding fra Den norske kirke står det at Kvarme «tok beslutningen i høst etter to netthinneoperasjoner på høyre øye og ut fra en enkel erkjennelse av at tiden nå er moden».

Kvarme som er 68 år, har vært biskop i 19 år, først i Borg bispedømme og de siste 11 årene i Oslo.

Biskopens siste arbeidsdag er 30. september, og avskjedsgudstjenesten holdes i Oslo domkirke søndag 3. september.

Fra biskopens avskjedsbrev

«Den kristne menighet har et særlig ansvar for fattige og skal være et fristed for alle som strever med sine liv,» skriver Kvarme i sitt avskjedsbrev til Kirkerådet.

«Den viktigste fornyelse i vår kirke disse årene har vært i trosopplæringen blant barn og unge. I Oslo har endringene i befolkningen gjort at vi har måttet slå sammen menigheter og fristille noen kirker. Det har samtidig fornyet vår diakoni, samarbeidet med migrantmenigheter og møtet med mennesker av annen tro,» skriver han.

«Tilstrømmingen av romfolk, flyktninger og asylsøkere i senere år har satt oss på prøve. Også med tanke på situasjonen blant barn, unge og eldre i våre lokalsamfunn, er jeg blitt mer bevisst på at den kristne menighet har et særlig ansvar for fattige og skal være «et fristed» for alle som strever med sine liv.»

Det var NRK som først meldte saken.