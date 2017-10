Björk anklager Lars von Trier for seksuell trakassering

Den islandske artisten Björk anklager filmregissør Lars von Trier for seksuell trakassering under innspillingen av «Dancer in the Dark».

I et innlegg på Facebook skriver Björk om en situasjon hvor hun ble utsatt for seksuell trakassering av en dansk regissør. Hun nevner ham ikke med navn, men hun skal aldri ha spilt i noen andre filmer med dansk regissør enn «Dancer en the Dark» fra 2000.

Dette er også den eneste filmen hvor Björk har hatt hovedrollen.

– Det gikk opp for meg at det er en universell ting at en regissør kan berøre og sjikanere sine skuespillerinner slik det passer ham, og at filmselskapet tillater det, skriver Björk.

Von Trier avviser anklagene i et telefonintervju med Jyllands-Posten.

– Det har ikke vært tilfelle. Men at vi har rasende uvenner, det var et faktum. Til gjengjeld leverte hun en av de største skuespillerprestasjoner i mine filmer noensinne, sier regissøren når han får vite om anklagen.

– Hun har ikke gjort noe annet enn å klage over meg, så nei, sier von Trier når han blir spurt om han er overrasket.

Lars Von Trier og Björk fotografert sammen på filmfestivalen i Cannes i 2000, da Dancer in The Dark mottok Gullpalmen.



Von Triers produsent, Peter Aalbæk Jensen, avviser også Björks anklager.

– Så vidt jeg husker, så var vi ofrene. Den kvinnen var sterkere enn både Lars von Trier og meg og vårt firma til sammen, sier han.

Björk hevder også at da hun avviste regissøren, ble han sur og straffet henne ved å baktale henne overfor de andre skuespillerne.

Facebook-innlegget kommer i kjølvannet av anklagene mot den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein, som flere av Hollywoods største kvinnelige stjerner sier de er blitt seksuelt trakassert av. Han anklages også for voldtekter.

(©NTB)

Her er innlegget artisten Björk delte på sin Facebook-side. Uten å nevne navn skriver hun om en situasjon der hun skal ha blitt utsatt for seksuell trakassering av en dansk regissør.

