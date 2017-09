Bjørn Kjos sitter fast i Athen

Flyet er fullastet med nødhjelp til barn i Yemen.

- Norwegians Dreamliner, fullastet med nødhjelp til barn i Yemen, måtte lande i Athen, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, til Nettavisen mandag kveld.

Nødhjelpen skal hjelpe 300.000 som har det vanskelig.

Bjørn Kjos er med

I tillegg til ansatte fra Norwegian og Unicef, er også sjefen selv, Bjørn Kjos (71), om bord i flyet.

Pressesjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen.

Sandaker-Nielsen forklarer at trøbbel med overflygningsrettigheter for Eritrea og Etiopia viste seg å ikke være i orden, og gjorde at Norwegian måtte foreta denne manøveren.

I tett dialog med UD

- Vi hadde fått bekreftet at alt skulle være i orden, så nå er vi i tett kontakt med UD for å få tillatelse til å få frem flyet som er fullastet med nødhjelp til barna i Yemen, forklarer kommunikasjonssjefen.

Flyet tok av fra København mandag morgen.

- Videre i morgen

- Vi er nå på vei til hotell i Athen og fester vår lit til at UDs innsats vil bidra til at vi kan fly videre i morgen.

Nettavisen har vært i kontakt med UD for å få rede på hva som gjenstår før flyet kan lette.

