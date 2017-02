Bloomberg: - Sps Trygve Slagsvold Vedum er en populist

ANNONSE

Under tittelen «Selv Norge rir på en populistisk bølge i politikken», tar amerikanske Bloomberg for seg Senterpartiets fremgang på meningsmålingene.

- Ved å spille patriotismekortet, tjener partiet på vanskelighetene sosial-demokratiet i vestlige land har vist som svar på velgernes følelse av maktesløshet når det gjelder globalisering og immigrasjon, skriver amerikanske Bloomberg om Senterpartiets fremgang.

Fra å ha hatt 5,5 prosent av stemmene og 10 Stortingsplasser ved valget i 2013, har Sp nå en oppslutning på meningsmålingene på over 10 prosent. Blomberg-artikkelen, skrevet av Sveinung Sleire, som dekker økonomi og norsk politikk for nyhets- og markedsdatabyrået, peker på at det ikke lenger bare er folk som er tilknyttet landsbygda som trekkes til partiet.

Årsaken er Sps kritikk av den sittende regjeringens forhold til EU, som parti-leder Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med nettsiden karakteriserte som «for underdanig».

- Som Trump, favoriserer han bilaterale avtaler over multilaterale ordninger slik som den nå døende TTIP-avtalen, skrier Bloomberg, og mener Senterpartiets vekst må ses i kjølvannet av Brexit, Frankrikes Marine Le Pen, Italias Femstjernersbevegelse og Alternativ for Tyskland.

Artikkel-forfatteren peker på at norske bønder subsidieres og lov-beskyttes i langt større grad enn EUs bønder, blant annet ved at importert ost og kjøtt skattlegges høyt.

- Partiet kommer trolig til å ende i regjering sammen med Arbeiderpartiet igjen, som er for EØS. Uansett, med en økende velgerbase og dersom Senterpartiet ender i regjering, er det å forvente økt norsk motstand mot frihandel.

