Bombegruppe undersøker asylmottak etter eksplosjon

- Det har vært en eksplosjon, sannsynligvis i eller rundt en komfyr. Men hva komfyren er blitt benyttet til, og hvem som har gjort hva, vet vi ikke, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB.

Den relativt kraftige eksplosjonen fant sted i et oppholdsrom i asylmottaket i Ytre Arna i Bergen. Politiet opplyste i 18-tiden tirsdag at det dreide seg om en udramatisk hendelse som bare etterlot seg mindre materielle skader.

Kjemikalier

Noen timer senere var situasjonen ansett som betydelig mer alvorlig. Politiets bombegruppe valgte selv å rykke ut etter å ha sett bilder av eksplosjonsstedet og skadene eksplosjonen forårsaket. Tre vinduer skal være blåst ut, og lettvegger er påført store skader.

- Det var bombegruppen selv som besluttet å rykke ut etter at vi sendte dem bilder fra stedet. Vi vet ikke om det kan ha vært kjemikalier eller noe elektronisk som forårsaket eksplosjonen, sier Kolltveit.

Bombegruppen ankom stedet rundt midnatt og jobber utover natten.

- Vi er på stedet med krimteknikere og bombegruppen og prøver å få klarhet i hva som har skjedd, sier operasjonsleder Arve Samsonsen.

Han ønsker ikke å si noe om hvilke funn som er gjort så langt.

To menn siktet

To menn er pågrepet, siktet og tatt inn til avhør etter eksplosjonen. Politiet vil ikke gi andre opplysninger enn at de er menn, og at de er utenlandske. De ankom politihuset i Bergen i 21.30-tiden.

- De er siktet i saken, basert på omstendigheter i hendelsesforløpet og fordi de hadde tilhold i rommet der eksplosjonen fant sted. De skal også ha hatt tilknytning til rommet rett i forkant av eksplosjonen, sier Kolltveit.

Mottaket evakuert

Mottaket er evakuert inntil bombegruppa er ferdige med sine undersøkelser. Mellom 15 og 20 personer bor på mottaket.

Vakthavende brannsjef Frode Bødtker sier til Bygdanytt at eksplosjonen skjedde i et rom med kjøkkenutstyr, men at det er uklart hva som førte til at det smalt.