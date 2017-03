Bonde dømt til fengsel for å ha forsømt sauer

ANNONSE

VG skriver at ifølge dommen fra Kristiansand tingrett viste obduksjonen at det ene lammet døde av «avmagring og tråder og plast i tarmene på størrelse med en appelsin». Bonden ble i tillegg fradømt retten til å drive med dyrehold i minst ti år.

I august i 2015 mottok Mattilsynet en bekymringsmelding om situasjonen på gården. Da da de kom dit fant de seks døde, råtnede dyr som hadde viklet seg inn i nylontau fra rundballer bonden hadde skåret hull på. Bonden har også tidligere blitt fradømt retten til å drive med sau, og han har mottatt flere pålegg og vedtak fra Mattilsynet på grunn av dårlig fôring og stell av sauene.

Sauebonden forklarte i retten at han aldri tenkte at plasten kunne skade dyrene og at hans alder og krefter ikke strakk til for å gjøre noe med problemet. Retten oppsummerte sauebondens handlinger slik: « ... unnlatelsen skyldes en kombinasjon av at tiltalte var trett som følge av alder og annet arbeid, og hans årelange likegyldige innstilling til forsvarlig sauehold.»

- Min klient har bestemt seg for å ikke kommentere dommen foreløpig, sier forsvarer Bjørge Usterud Tveito.