Forslaget fra Troms Senterpartis førstekandidat Sandra Borch om å flytte Havforskningsinstituttet fra Bergen til Tromsø, slår ikke an i eget parti.

Regjeringen har bestilt en utredning der de forslår en samlokalisering av marine forskningsmiljøer i Bergen med blant annet Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Universitetet i Bergen, Nifres og andre sentrale aktører, skriver Bergens Tidende.

– Alle regjeringene de siste årene har sagt at Tromsø skal være en arktisk hovedstad. Da må man styrke det miljøet som er i Tromsø. Det er ikke snakk om å legge ned alt i Bergen, men å bygge opp miljøet i Tromsø, sier Borch.

Hun presiserer at det er Senterpartiet lokalt i Tromsø som ønsker å flytte instituttet nordover, og at dette ikke er noe partiet har programfestet.

Stortingsrepresentant og førstekandidat i Hordaland Senterparti, Kjersti Toppe, avviser at dette er et forslag som partiet vil jobbe for.

– Jeg satt i programkomiteen, og dette forslaget har aldri vært diskutert i stortingsgruppen noen gang. Det kommer heller aldri på tale, sier Toppe.

Havforskningsinstituttet i Bergen - laboratoriet i forgrunnen og høyblokken.

