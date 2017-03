Borettslag: - Trist at vi måtte sette opp et slikt skilt

ANNONSE

På vårparten 2016 opplevde Klosterhagen Borettslag i Gamle Oslo at noen gjentatte ganger gjorde fra seg på utearealet deres.

- Vi visste ikke våre arme råd. Det skjedde flere ganger, og det var ubehagelig og en lite takknemlig oppgave å rydde det opp, forteller borettslagets styreleder, Oddbjørn Fiskefjell.

Til slutt så han seg nødt til å henge opp et skilt for å få slutt på griseriet.

- Jeg laget først et hjemmelaget skilt, men så kom vaktmesteren med et skilt med et litt mer raffinert design som vi så hang opp. Vi tenkte også på å ha vakter som holdt øye med området, men kom fram til at det mest sannsynlig ikke ville ha en effekt, og i tillegg ville det koste mye.

- Unødvendig bruk av tid

Fiskefjell sier han var oppgitt over avføring i trappen var noe borettslaget måtte bruke tid på.

- Det oppleves som en veldig unødvendig bruk av tid og ressurser på noe så elementært feil. Det er ikke artig å være styreleder når man må bruke tiden på slike ting, og det føltes trist å måtte sette opp et slikt skilt.

I tillegg til skiltet, fjernet borettslaget noen busker som sto slik til at vedkommende som brukte trappa til å gjøre sitt fornødne ikke lenger ble skjult av prydbuskene.

- Etter dette har det ikke vært noe problem. Vi vet ikke om dette skyldes skiltet eller buskene, men jeg antar at det at buskene ikke lenger gjorde at vedkommende kunne sitte i skjul, er grunnen.

- Folk tar bilde av skiltet

Selv om avføring i trappa ikke lenger er et problem for Klosterhage Borettslag, henger skiltet fortsatt oppe.

- Vi har egentlig bare ikke tatt stilling til om vi skal ta det ned. Det er jo på en måte litt gøy at det henger der. Jeg ser at folk som går forbi tar opp mobilen og tar bilde, det er jo en liten kuriositet.

I 2013 skrev Nettavisen om at Oslo kommune måtte leie inn vektere for å sikre at folk ikke brukte kommunale barnehager som toalett.

2016 var også et år hvor Oslo opplevde store problemer med avføring, urinering og forsøpling, spesielt knyttet til tilreisende bostedsløse.

To gater i Oslo - Rathkes gate mellom Sofienberggata og Helgesens gate og Ekebergveien mellom Oslo gate og Konows gate - ble stengt for parkering fordi bostedsløse bodde i biler i disse gatene.





- Penger Oslo kommune kunne brukt på andre ting

Bymiljøetaten har foreløpig ikke totalsummen for hva opprydningen av villcamper og forsøpling kostet i fjor, men summen ble i en rapport høsten 2016 anslått å være 2,2 millioner kroner for 2016.

Leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo, Eirik Lae Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

- Det er en stor sum, men jeg frykter at innsatsen trolig må forsterkes ytterligere hvis tilstrømmingen fortsetter som den har gjort, eller eventuelt øker. Dette er penger som Oslo kommune kunne ha brukt på andre ting, sier Oslo Høyres Eirik Lae Solberg, leder for samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune.

Han forteller at kommunen skal møte ulike instanser for et seminar om nettopp tilreisende bostedsløse, for å sammen finne ut hvordan de skal gå fram i år.

- Må intensivere ryddingen

Siden Oslo Høyre fremmet forslaget om tiggerforbud i denne bystyreperioden, kan de ikke fremme det på nytt.

- Jeg håper likevel at byrådet vil se på alle mulige tiltak, slik at vi sikrer at byens befolkning kan bruke parker og friluftsområdene som før. Fortsetter villcamper, avføring og forsøpling å være et stort problem, så håper jeg byrådet vil vurdere tiggerforbudet på nytt, selv om de stemte imot sist.

- Da Høyre fremmet forslag mot tigging i Oslo, var det nettopp for å redusere tilstrømmingen av tilreisende bostedsløse, og vi mente det var viktig av hensyn til at problemet har blitt såpass stort, men også med tanke på de bostedsløse. Vi må si klart ifra om at en slik tilværelse ikke er bra.

At et tiggerforbud i Oslo ble nedstemt, tror Lae Solberg betyr økte kostnader for kommunen.

- Det innebærer at vi mest sannsynlig må intensivere ryddingen av ulovlige villcamper og innsatsen for å forhindre og fjerne søppel.

Denne leiren i Ekebergskogen måtte Rusken rydde opp i fjor sommer.