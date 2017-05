Borgarting lagmannsrett sliter med å ta unna alle sakene

ANNONSE

I hver tredje sak i Borgarting lagmannsrett er én av tre lagdommere en pensjonert dommer eller en tilkalt tingrettsdommer.

Men tross økt bruk av pensjonister; domstolen klarer ikke å ta unna alle sakene.

– Bemanningen er for dårlig til å ta unna innkommende saker, sier førstelagmann Ola Dahl i Borgarting lagmannsrett til Nettavisen.

Borgarting lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Det er også den ankedomstolene som får flest saker til behandling.

Dahl forteller at det har vært vanskelig å få tak i tilkalte tingrettsdommere, så bruken av pensjonerte dommere har økt.

– Det er nedbemanningsplaner og tilsettingstopp, så vi er i en situasjon hvor vi rett og slett ikke har nok dommere til å ta unna det som kommer. Det betyr at når en dommer slutter, så er vi én mindre, sier Dahl.

Kan ta over ett år



Dermed øker altså saksbehandlingstiden for alle sakstyper jevnt og trutt.

– Slik vil det være til vi får flere dommere, sier Ola Dahl i Borgarting lagmannsrett.

For sivile anker over dom har berammingshorisonten økt fra rundt sju måneder til godt over ett år på kort tid.

– Nye uprioriterte saker vil bli satt opp først over ett år frem i tid, sier Dahl i Borgarting lagmannsrett.

KNAPPE RESURSER: Førstelagmann Ola Dahl har fått ansettelsesstopp. I tillegg må han trolig foreta en nedbemanning hos Norges mest hektiske ankedomstol.



Selv om det kan virke lenge, er det ikke historisk. For fem-seks år siden var saksbehandlingstiden på nesten to år. Dette har ikke sammenheng med bruk av pensjonerte dommere å gjøre, understreker Dahl.

– Menneskerettigheter brytes nærmest med vilje

Advokat John Christian Elden er en av landets fremste forsvarsadvokater. Han ser alvorlig på situasjonen.

– Prinsipielt sett er det betenkelig at det er mange ikke-faste dommere. Det går ut over uavhengigheten overfor staten. Domstolene bør tilføres nok ressurser til å få unna sakene innen de fristene Stortinget og menneskerettighetene forutsetter. At menneskerettigheter brytes nærmest med vilje, tjener ikke Norge, sier han til Nettavisen.

– I straffesaker kan dette avhjelpes når forslaget om å endre fra tre til to fagdommere blir vedtatt, slik stortingsflertallet og regjeringen ønsker, fortsetter han.

Kan gi uheldig utslag



Partner Morten Hugo Berger i Advokatfirmaet Sands mener underbemanningen kan føre til uheldige snarveier i rettsaker.

– Lang saksbehandlingstid kan medføre at man gir opp rettmessige krav fordi saksbehandlingstiden blir såpass lang. I et forlik kan det føre til at en part velger gi fra seg noe på grunn av dette. Det er ikke særlig bra, sier advokat Berger til Nettavisen.

– Domstolen har etterspurt større budsjetter for å kunne ansette flere dommere, og regjeringen bør sørge for den økonomiske ryggraden som er nødvendig for å kunne ansette flere dommere slik at saksbehandlingstiden går ned, fortsetter han.

