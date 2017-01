Boris Johnson advarte Frankrike med nazi-sammenligning

ANNONSE

Johnson uttalte på en pressekonferanse denne uken at han fraråder Franrkikes president Francois Hollande mot å «straffe dem som vil forlate EU med å banke dem opp, akkurat som i en film om andre verdenskrig», skriver BBC.

Uttalelsen er en referanse til filmer om krigen hvor nazistiske tyskere behandler britiske krigsfanger brutalt og et anspent forhold mellom de to nasjonene i etterkant av krigen.

Den britiske utenriksministeren dro opp krigen etter at Hollande uttalte at Storbritannia ikke kan forvente en bedre handelsrelasjon utenfor EU enn den de har hatt som medlem av unionen, skriver The Guardian.

- Gode nyheter fra USA

Samtidig er Johnson glad for budskapet fra USAs påtroppende president Donald Trump om at han ønsker å få på plass en snarlig handelsavtale med britene.

- Jeg synes det er svært gode nyheter at USA ønsker å få på plass en god frihandelsavtale med oss og at de ønsker å gjøre det veldig raskt, sa Johnson mandag formiddag på vei inn til et EU-utenriksministermøte i Brussel.

- Ikke et delvis medlemskap

Denne uken har britenes statsminister Theresa May gjort det klart hvordan hun ser for seg at landet skal trekke seg ut av EU.

- Vi ønsker et nytt og likestilt partnerskap – mellom et uavhengig, selvstyrt og globalt Storbritannia og våre venner og allierte i EU. Ikke et delvis medlemskap i EU, assosiert medlemskap i EU eller noe som helst annet som etterlater oss halvveis inne, halvveis ute, sa May.

