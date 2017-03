Brann i Bergen sentrum slukket

ANNONSE

- Det kom inn en trippelvarsling klokken 23.34 om røyk fra en bygning. Når våre folk kom fram til stedet, brant det i kledningen, og etter hvert slo flammene gjennom taket, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt til NTB.

- Det ble etter hvert klart at bygget der brannen startet ikke kunne reddes, men brannvesenet drev en konsentrert innsats for å hindre spredning. Brannen gikk over i et nabobygg, men her klarte de å begrense skadene ganske godt.

Tre personer befant seg i bygget som brant, og alle disse kom seg ut. En person ble sendt til legevakt for en sjekk for mulige lettere skader, opplyser Thue.

- I tillegg ble rundt 25 gjester på en kafé informert om det som skjedde og det ble sørget for at de ikke kom inn på brannområdet, men formelt regnes ikke disse som evakuert, forklarer han.

Politifolkene så flammer i et butikklokale, men Thue sier det er for tidlig å si hvor brannen startet. Når krimteknikerne kommer på jobb og det er mulig å ta seg inn i byggetm skal de starte sine undersøkelser. I tillegg blir det vitneavhør for å få klar i det som har skjedd, operasjonslederen.

Brannvesenet fikk kontroll over brannen ved 2-tiden, og rundt tre timer ble det meldt at den var slukket. Østre Skostredet ligger i ett av de såkalte brannsmitteområdene i sentrum av byen. Dette er områder der det er særlig stor fare for spredning i tilfelle brann.