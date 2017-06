Brann i to vogner på tømmertog mellom Elverum og Braskereidfoss

ANNONSE

– Vi fikk melding om brannen av et vitne som observerte at det brant i vognene i toget som var på vei sørover. Deretter fikk vi stanset toget via togleder, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, til NTB.

Nødetatene er på plass ved brannstedet ved Jømna utenfor Elverum, opplyser Bane Nor. Ingen er kommet til skade.

– Nå jobber vi med å laste om på tømmeret i vognene, slik at vi kan sikre på at vi får slukket alt, forteller Hoft. Lasten i de to vognene er totalskadd.

Brannvesenet jobber med å slukke branner i vegetasjon langs jernbanelinjen, skriver VG.

– Vi har mannskaper ute fra tre stasjoner. Det er snakk om et ti kilometer langt strekk langs skinnene, sier vaktleder Erik Sørhagen til avisen.

Meldingen om brannen kom ved 17-tiden. Toget kjørte cirka en kilometer etter at vitnet meldte om brannen.