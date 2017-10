Brann på Oslo-skole for tredje gang på én uke

Skolen ber foreldrene om å snakke med barna sine.

Onsdag i forrige uke ble hele Brannfjell ungdomsskole i Oslo evakuert og elevene sendt hjem etter at det begynte å brenne i det elektriske anlegget på et datarom.

Dagen etter gikk brannalarmen igjen. Påtente papirer på et grupperom var årsaken.

Like over halv to mandag ble elevene igjen evakuert.

- Det har vært en brann inne på et grupperom, og den ble slukket med én gang. Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd. Jeg snakker med politiet nå, sier rektor Anne-Karin Bjerkebro til Nettavisen.

Hun sier at de ikke kan slå fast at brannen er påsatt, men at de jobber med å finne ut av hvem som kan ha stått bak.

- Det har vært et branntilfelle som ble slukket før vi kom til stedet. Men det var masse røyk, som vi ventilerte ut. Hva som var årsaken til brannen kan jeg ikke si noe om, sier vaktleder ved 110-sentralen i Oslo, Bjørn Tore Farstad, til Nettavisen.

Klokken 14.10 kunne elevene gå inn på skolen igjen.

Skolen ber nå foreldrene ta en prat med barna sine.

- Vi ber alle foresatte snakke med sine barn. Vi og politiet trenger opplysninger, skriver skolen i en tekstmelding til de foresatte.

EVAKUERT: Samtlige elever ble evakuert da det begynte å brenne i det elektriske anlegget inne på et datarom på Brannfjell skole i Oslo i forrige uke.

