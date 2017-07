Én av tre som har frityr, har store mangler.

Oslo brann- og redningsetat har sjekket brannsikkerheten ved 345 serveringssteder i Oslo. Én av tre som har frityr, har store mangler.

Felles for mange av disse serveringsstedene som er sjekket, er at de lager mat med frityr. Får frityroljen for høy temperatur, kan den selvantenne, skriver Dagsavisen.

– Av stedene vi sjekket var det 212 steder som ikke brukte frityr i matlagingen. Av dem som brukte det var det 20 som ikke hadde slokkeutstyr i det hele tatt, og 24 som kun hadde manuelt slokkeutstyr tilgjengelig. 89 hadde automatisk slokkeutstyr etter forskriftene, sier branningeniør Astrid Rydholt i etaten.

Mange av disse serveringsstedene ligger i gamle bygårder, som er bygget på en tid med helt andre brannforskrifter enn i dag.

Tall fra Oslo kommune viser at det er rundt 3.500 gamle bygårder i Oslo som kan ha for dårlig brannsikkerhet.

Etaten ønsker at styret eller eier i gårdene undersøker hva slags risiko de har, og så tar det opp med leietakerne.

– Vår bønn er at alle går ut og sjekker at brannvarslingsanlegget virker, at rømningsveiene er merket og klare, og at de som har frityr har automatisk brannslokkingsutstyr, sier Astrid Rydholt.

Ikke å glipp av disse populære videoene: