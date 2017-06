Breivik avvist av Høyesterett

ANNONSE

- Høyesteretts ankeutvalg har i en enstemmig avgjørelse 8. juni 2017 besluttet ikke å gi samtykke til videre behandling av Anders Behring Breiviks anke i det søksmålet Breivik har anlagt mot staten, opplyser Høyesterett.

Lagmannsrettens dom 1. mars 2017 blir med dette stående som rettskraftig. Den dommen konkluderer med at Breiviks soningsforhold ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon.

- Det fremgår av Høyesteretts ankeutvalgs begrunnede beslutning at ingen deler av Breiviks anke har utsikter til å vinne frem i Høyesterett, og at saken heller ikke reiser spørsmål om tolkingen av Den europeiske menneskerettskonvensjon som ikke allerede er tilstrekkelig avklart gjennom praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol, opplyser Høyesterett.

Fakta om Anders Behring Breivik:

* Høyesteretts ankeutvalg avgjorde torsdag at drapsdømte Anders Behring Breiviks anke over menneskerettighetsdommen ikke skal behandles av Høyesterett.

* Breivik er født 13. februar 1979 i Oslo.

* Dømt for terrorangrep mot regjeringskvartalet i Oslo og under AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. 77 mennesker ble drept og et hundretall alvorlig skadd.

* Breivik ble i august 2012 dømt i Oslo tingrett til forvaring i 21 år for massemord, for å ha forårsaket en dødelig bombeeksplosjon og for terrorisme.

* Dommen slo fast at Breivik var strafferettslig tilregnelig. To sakkyndigrapporter konkluderte ulikt, den ene med at han lider av paranoid schizofreni og var utilregnelig på gjerningstidspunktet, den andre konkluderte med at han var tilregnelig.

* Breivik har siden pågripelsen sonet på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.

* Oslo tingrett ga Breivik medhold i at han har vært utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengsel, men ga ham ikke medhold i at retten til privatliv og korrespondanse var krenket.

* Staten anket dommen og ble frikjent av Borgarting lagmannsrett, som slår fast at soningsforholdene ikke bryter med menneskerettighetene. Frifinnelsen blir anket til Høyesterett, som altså avslo å behandle anken torsdag.

Kilde: NTB