Breivik skrev brev til de etterlatte

ANNONSE

Det kom fram i ankesaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett onsdag.

Brevik forsøkte å sende et brev til Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 23. mai i fjor. Brevet ble først stanset, men etter at Breivik klaget, ble det besluttet å sende brevet til de berørtes bistandsadvokater.

Les også: Anders Behring Breivik gjorde nazihilsen i håp om at noen skulle slå ham ned

Artikkelen fortsetter under.

Ikke viderebragt

Etter diskusjon med støttegruppen ble det bestemt at brevet ikke skulle bli viderebrakt til de etterlatte og berørte, fortalte Sejersted.

– Selv i dette brevet, hvor han kommer med et slags forsøk på en individuell unnskyldning til de enkelte, men ikke til partiet Ap og staten Norge, så søker han å ideologisk rettferdiggjøre det han gjorde, fortalte regjeringsadvokat Frederik Sejersted.

Les også: Regjeringsadvokaten kraftig til angrep på Oslo tingrett

– 22. juli valgte jeg å bruke din kjære som mitt og vårt mål, og meg selv som det samme, som en altruistisk gjerning i kampen mellom marxistiske sosialister og nasjonalister, leste Sejersted fra brevet.

Breivik skriver videre i brev at en nasjonalist kun kan velge mellom marxistiske mål i motsetning til en jihadist som ifølge ham kan velge mellom flere typer mål.

Les også: Skjeggete Breivik gjorde nazihilsen i retten

Les også: Regjeringsadvokat: - Breivik fortsatt høyreekstrem fundamentalist

- For å bygge nettverk

Anders Behring Breivik forsøker å spre ideologisk propaganda i alle tekster, derfor er det viktig med streng brevkontroll, mener staten.

I retten onsdag argumenterte regjeringsadvokat Frederik Sejersted for hvorfor streng brevkontroll var nødvendig.

Han uttalte at Breivik hele tiden forsøker å spre sitt høyreekstreme budskap for å bygge nettverk. Sejerstad fortalte at Breivik stadig forsøkte å finne måter å komme seg rundt brevsensuren.

- Forsøkte å skjule ideologisk tekst i ekteskapsannonse



Han har blant annet forsøkt å legge inn ideologisk budskap i det som er fremstilt som en kontaktannonse for å finne en ektefelle.

– Teksten er bygget opp som en kontaktannonse, fordi han kjenner til at kontaktannonser har et særlig vern etter avgjørelser i Strasbourg (Den europeiske menneskerettsdomstol, red.anm.). Men ser man på tredje avsnitt i annonsen, så ser man at det er en ideologisk tekst. Han setter blant annet krav til at en fremtidig ektefelle, må ha organisatorisk kapasitet og villighet til å publisere hans bøker og skrifter, fortalte Sejersted. (©NTB)