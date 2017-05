Brende: - Overgrepene må etterforskes omgående

ANNONSE

I slutten av mars måned tok venezuelanske demonstranter ut i gatene og protesterte mot sittende president Nicolás Maduro, som beskyldes for å vanstyre landet og undertrykke demokratiet. Maduro svarte med å sende ut sikkerhetstyrker og militæret for å slå ned på protestene.

Den siste måneden har blodige sammenstøt ført til tap av minst 33 menneskeliv. Over 400 mennesker er blitt skadet.

- Utviklingen i Venezuela er meget bekymringsfull, og den siste tidens tap av menneskeliv i voldelige demonstrasjoner er svært alvorlig. President Maduro og venezuelanske myndigheter har et klart ansvar for å håndtere demonstrasjonene i henhold til internasjonale standarder. Dette er vi fra norsk side helt klare på i dialogen med venezuelanske myndigheter. Menneskerettighetene i landet må respekteres og overgrep må etterforskes omgående.Vi tar jevnlig opp den alvorlige situasjonen med Venezuelas ambassade i Oslo, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en uttalelse til Nettavisen.

- Dialogen mellom regjeringen og opposisjonsalliansen har foreløpig ikke ført til noen løsning. Det er avgjørende at begge parter søker å redusere spenningene og søke politiske løsninger. Regjeringen har et særskilt ansvar for at dialogen videreføres, sier Brende.

- I FNs menneskerettighetsråd har Norge gjort det klart at myndighetene må slippe til FNs spesialutsendinger, sikre befolkningen ytringsfrihet og andre rettigheter, samt sørge for statsmaktenes uavhengighet, sier utenriksministeren.

- Gjennom ambassaden i Bogota har Norge kontakt med venezuelanske menneskerettighetsforkjempere og opposisjon, avslutter Brende.

Har du fått med deg denne videoen?