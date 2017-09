Brende ledet giverlandsmøte for Palestina

Utenriksminister Børge Brende er fornøyd med fremskrittene som er gjort i Midtøsten på tross av vanskelige politiske forhold de siste månedene.

– Jeg er glad for å se at det er gjort fremskritt siden giverlandsmøtet i Brussel i vår. Det leveres blant annet mer strøm og vann til Vestbredden. Den palestinske selvstyremyndigheten har også redusert budsjettunderskuddet. Dette er viktig for befolkningen, sier Brende i en uttalelse på regjeringens nettsider.

Møtet fant sted i New York mandag kveld, dagen før høynivådelen av FNs hovedforsamling starter. Palestinske myndigheter var representert ved visestatsminister Ziad Abu Amr og finansminister Shukri Bishara, mens regionalminister Tzachi Hanegbi ledet den israelske delegasjonen.

I tillegg var representanter fra de største giverlandene, inkludert EUs høyrepresentant Federica Mogherini og USAs spesialutsending Jason Greenblatt, til stede.

Ifølge Brende er giverne bekymret over utviklingen på bakken og de forverrede forholdene for innbyggerne i Gaza.

– Tilgang til grunnleggende behov i Gaza, som strøm, vann og medisiner, kan ikke hindres på grunn av en politisk konflikt, sier Brende.

Han understreker at giverlandsgruppen uttrykte klar støtte til å gjenoppta fredsprosessen.

