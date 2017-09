Børge Brende kan ende opp med lukrativ etterlønn

Børge Brende vil få en gunstig godtgjørelse dersom han blir ilagt karantene før han tiltrer i ny toppjobb.

I forrige uke ble det kjent at Børge Brende (H) gir seg som utenriksminister for å tiltre jobben som president i World Economic Forum i Sveits.

VG skrev i helgen at Karantenenemnda vurderer å ilegge Brende opptil et halvt års karantene, dersom det besluttes at det er fare for inhabilitet.

- Dersom Karantenenemnda ilegger Brende karantene, vil han få etterlønn i karanteneperioden som tilsvarer den godtgjørelse han har som statsråd, skriver Statsministerens kontor (SMK) i en e-post til Nettavisen.

Kan ende med høy etterlønn

- Godtgjørelse som statsråd utgjør i dag kroner 1,325.358 per år. Det ytes ikke andre godtgjørelser, skriver SMK.

Det betyr at Brende kan ende opp med drøyt 650.000 kroner i etterlønn dersom Karantenenemnda beslutter å ilegge ham full karantene på et halvt år.

SMK vet ikke hvor lang tid det tar før Karantenenemnda faller på sin beslutning.

Det er uklart hva slags lønn Brende vil få i den nye toppjobben, men det er trolig snakk om en flerdobling av dagens lønn.

Spekulasjoner

Brende blir sittende som utenriksminister til midten av oktober. Han har sittet i stillingen i fire år. Det er blitt spekulert på at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) overtar etter Brende. Det har også blitt spekulert på at Solberg-regjeringen vil forsøke å lokke Kristelig Folkeparti med utenriksministerposten får å få dem til å gå inn i regjeringen.

Det er ikke uvanlig at statsråder blir ilagt karantene med etterlønn. Tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fikk flere måneders etterlønn da han ble erstattet av Anniken Hauglie (H ) i 2015. Eriksson ble ilagt karantene fordi han stiftet et konsulentselskap.

Tidligere statsråd i Stoltenberg-regjeringen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, fikk også karantene med etterlønn da han startet et eget konsulentfirma da han gikk av som statsråd i 2013, ifølge NTB.

