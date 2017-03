Britisk komiker kan få startnekt i palestinsk maraton

ANNONSE

Det falt arrangøren tungt for brystet at Izzard, som er kjent for sine monologer og for at han ofte opptrer i kvinneklær, skulle holde en forestilling i Israels hovedstad Tel Aviv torsdag kveld.

- Han kan ikke løpe for frihet fredag hvis han underholder i Tel Aviv torsdag. Vi nekter å være et fikenblad han kan bruke til å dekke over for Israels okkupasjon og apartheid, skriver arrangøren og sier at det å opptre i Tel Aviv er som å opptre i Sør-Afrika under apartheid.

Izzards talskvinne avviser at Izzard har fått startnekt og sier han planlegger å delta i arrangementet i Betlehem fredag formiddag. Hun sier komikeren har fått forsikringer om at han får delta, til tross for den krasse uttalelsen fra arrangøren.

- Jeg tror på en israelsk stat og en palestinsk stat i sameksistens. I stedet for ikke å gjøre noe som helst, bestemte jeg meg for å opptre i Tel Aviv og løpe Palestinas maraton dagen etter, heter det i en uttalelse fra Izzard.