Britisk småbarnsmor (20) trodde hun skulle på modelloppdrag, men ble kidnappet og forsøkt solgt

Kidnapperne holdt henne fanget i seks dager, før hun ble løslatt.

En britsk kvinne (20) trodde hun var på vei til et modelloppdrag i Milano, men da hun ankom det hun trodde var studioet ble hun angrepet av to menn og dopet ned, skriver Daily Mail.

Forsøkte å auksjonere bort kvinnen

Hun ble så stappet ned i en stor bag og kjørt til et hus på landsbygda i Turin, hvor hun ble holdt fanget i seks dager. Kvinnen ble i mellomtiden forsøkt solgt for rundt 2,4 millioner norske kroner.

Det var angivelig da kidnapperne fikk vite at kvinnen hadde en liten datter, at de valgte å slippe henne fri, da dette skal gå imot gruppens «retningslinjer». Det vites ikke om dette er den virkelige grunnen, eller om kidnapperne fikk nyss i at politiet var på sporet.

Det er pågrepet en 30 år gammel mann, Lukasz Pawel Herba, i forbindelse med kidnappingen. Han er polsk, men bor i England. Herba fulgte kvinnen til den britiske ambassaden i Milano, hvor han skal ha tilstått.

Kidnapperne tilhører en gruppe som kaller seg «Black Death», og som driver organisert kriminalitet gjennom «det mørke nettet».

Truer med «eliminering»

Da kvinnen ble løslatt gjorde gjorde gruppen sine krav spesifisert i et brev som politiet har beslaglagt.

Den siktetde Lukasz Pawel Herba er tiltalt for frihetsberøvelse og forsøk på menneskehandel.

Dette dokumentet ble funnet på Lukasz Pawel Herbas laptop, og i brevet truer Black Death-gruppen med å "eliminere" kvinnen dersom hun ikke følger deres krav.

«Ar du har blitt løslatt er takket være Black Death-gruppens store sjenerøsitet. Løslatelsen din kommer imidlertid med noen advarsler, og vi ber deg om å lese dette brevet nøye», står det i brevet, hvor de blant annet ber kvinnen om å betale dem nærmere 518.500 norske kroner, gi forhåndsbestemt informasjon til media, og i tillegg ber de henne om å aldri snakke om gruppen på en respektløs eller negativ måte. Gjør hun ikke dette, truer de med å «eliminere» henne.

- Forfatteren av brevet er åpenbart en veldig farlig person, sier politibetjent Lorenzo Bucossi ved det italienske politiet.

- Han var en drapsmann som jobber for en organisasjon på nettet som tilbyr tjenester som bombeangrep, kidnapping, og menneskehandel.

Dette ble også funnet på Herbas datamskin. Her listes det opp krav og betningelser for kjøp og salg av kvinner.

Les brevet som ble funnet på Herbas datamaskin i sin helhet her:

You are being released as a huge generosity from Black Death Group. Your release does, however, come with a warning and you should read this letter very carefully.

You are certainly aware of your value on human slavery market and must make a note that this isn’t personal, this is business. For your release we have taken a number of factors into consideration.

A mistake was made by capturing you, especially considering you are a young mother that should have in no circumstances be lured into kidnapping. Second important factor you are very well aware of is your overall protection by one of our main and very well respected men who made a very clear and solid stance in your case.

You will, upon your landing in your home country cease any investigation activities related to your kidnapping. You also agreed to sneak a pre-determined set of information in to the media and we will expect to see evidence that has been done in the near future.

You and your family will, in no way ever talk about us in bad language and without respect. You have been treated fairly, with respect and we expect to hear exactly the same about us in return. You can release any information you have heard from MO while your holding as he would never give you any information that could harm our activities. We will not tolerate lying about anything that has happened.

You have also agreed to pay outstanding costs of your release of $50,000. We expect that money to be paid in BitCoins within one month.

Any sort of disobedience with the above will result in your elimination.’

