Britisk studie: De som er imot innvandring, er mindre lykkelige

Briter som er imot ytterligere innvandring til Storbritannia, er mindre lykkelig enn dem som ønsker mer innvandring velkommen, og politikere må ta en del av skylden for dette, viser en ny britisk studie utført av forsker David Bartram ved University of Leicester.

De som sier at de ønsker å ta imot «mange» innvandrere til Storbritannia, er omtrent åtte prosent lykkeligere enn dem som ikke ønsker å ta imot noen innvandrere. Bartram konkluderer med at den innvandringsfiendtlige retorikken i politikken «bidrar til å undergrave vevlæret hos de innfødte», skriver The Independent.

- Har et større lykkepotensial

Islamforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule, tror en kan overføre funnene i studien til norske forhold.

- Det kan ha å gjøre med at mange av dem som er mindre lykkelige, er i en situasjon hvor de leter etter forklaringer. Og noen vil finne forklaringer i politikk, i nettopp denne typen forklaringer hvor man ser seg selv forfordelt, og at andre får fordeler nettopp gjennom innvandring, sier Gule til Nettavisen.

- Jeg tror man kunne generalisere det enda mer - litt mer spekulativ psykologi, og litt mer om hvilken personlighet du har - om du er optimistisk eller pessimistisk. Det er kanskje opplagt at dem som er for innvandring, har en generelt positiv personlighetsprofil, og dermed har man også et større lykkepotensial, at man er mer optimistisk når det gjelder tilværelsen, sier Gule.

Gule tror også at negativ retorikk i innvandringspolitikken, kan bidra til å påvirke dem som er mottagelig for det, i en negativ retning.

- Dette inngår nok i hva slags tilnærming man har til virkeligheten, hvor man da eventuelt har en personlighetsprofil som er mer pessimistisk, og lar seg i større grad påvirke av den negative retorikken i innvandringspolitikken, sier Gule.

Lars Gule

- Det høres helt logisk ut

Forfatter og informasjonsansvarlig i Human Rights Service, Hege Storhaug, er ikke overrasket over funnene i den britiske studien.

- Det høres helt logisk ut. Situasjonen i Storbritannia er veldig lik Norge og resten av Europa. Det er ingen land som peker seg ut som et foregangsland, som generelt har fått til en god integrering av dem som kommer fra de islamdominerte land. Alt for mange muslimer bringer med seg problemer fra opprinnelseslandet, sier Storhaug til Nettavisen.

- Men hvorfor tror du innvandringspositive mennesker er lykkeligere enn dem som er innvandringskritiske, Storhaug?

- Virkelighetsfornektere er et begrep man kan bruke på dem. Fakta om hvilke problemer vi står overfor, er bare noen tastetrykk unna. Hvis man aktivt ikke ønsker å ta innover seg fakta, kan man selvsagt leve lykkeligere. Jeg har turnert rundt i hele Norge i halvannet år med bokforedraget mitt om islam. Grunnen til det veldige oppmøtet og salget av boken, er fordi folk er bekymret, med rette, for framtiden. Det er det ingen tvil om, sier hun.

- I Storbritannia vil det innen 2020 være flere muslimer som går til moskeen enn kristne som går i kirken. Den samme utviklingstendensen har vi i Norge, hevder Storhaug.

- Det er viktig å presisere. Det er en viss prosentandel i denne gruppen som vil være fundamentalistiske, viser forskning. Det går i dag først og fremst utover frihetsorienterte muslimer, dernest europeiske kvinner, jøder og homofile, sier hun.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), som for tiden er i permisjon, har blitt beskyldt for å bruke for kraftig retorikk i innvandringsdebatten.

Arbeidsledige og uføre

5995 briter har deltatt i undersøkelsen, hvor de har svart på hva de mener om innvandring og hvor lykkelige de er på en skala fra null til ti. Forsker David Bartram ved University of Leicester utførte, som står bak studien, har samlet og analysert svarene.

Konklusjonen er at britene som ikke ønsker mer innvandring, scoret i snitt 7,16 på lykkeskalaen, mens dem som ønsker mange innvandrere velkommen, scoret 7,91, hvilket innebærer en differanse på rundt åtte prosent, skriver The Independent.

Studien viser at seks prosent ønsker å ta imot «mange» innvandrere, 34 prosent ønsker å ta imot «noen» innvandrere, mens 25 prosent ikke ønsker å ta imot noen i det hele tatt.

Det største gapet var å finne i gruppen med briter som var uten arbeid på grunn av sykdom eller uførhet, samt dem som hadde vært arbeidsledig de siste tre månedene eller lenger.

- Forskjellen på åtte prosent i lykke er betydelig, og tilsvarer gapet mellom det gjennomsnittlige nivået på lykke for folk som tjener 50.000 pund om dem som tjener 20.000 pund i året, sa Bartram under den årlige konferansen for British Sociological Association i Manchester.

- Kan være ødeleggende

Han mener den negative, politiske retorikken rundt innvandringen, kan være ødeleggende for dem som blir påvirket av det, og gjøre dem mindre lykkelige.

- Det hadde nok vært en betydelig fordel om politikere stoppet å snakke om innvandring og innvandrere på den måten noen av dem gjør nå for tiden, sa han.

- Kanskje denne studien kan overbevise politikere til å revurdere måten de tenker og snakker om innvandrere, men jeg kommer ikke til å holde pusten, sa Bartram.

- Hersketeknikk

- Kan den negative retorikken i innvandringspolitikken undergrave folks velvære, Storhaug?

- Grunnlaget for spørsmålet opplever jeg som en form for hersketeknikk. Det argumentet har jeg ikke registrert blitt brukt i klimadebatten. Hvis det blir sånn i samfunnet vårt at man ikke kan påpeke en reell problematikk, da kan man jo bare legge ned den offentlige samtale. Jeg vil føye til at det kommer en del politiske utspill i Europa som jeg ikke vil gå god for, både fra høyre- og venstresiden, sier hun.

- Problemet er dog at ingen regjeringer i Vest-Europa griper fatt i den hurtig voksende elefanten som trasker rundt i rommet, islam, inkludert vår egen regjering. Hvorfor Erna Solberg og hennes mannskap aktivt velger å ignorere den veldokumenterte ideologiske faren som moskéislam representerer, hadde vært interessant å få svar på. Det kunne kanskje økt velværet til oss som prissetter et fritt og åpent demokrati, og som vil videreføre det til neste generasjoner, sier Storhaug.