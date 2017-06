Brøndbo: - LO er ute etter meg

ANNONSE

- LO er ute etter meg fordi jeg ble et problematisk talerør i media, sier Brøndbo, som flere ganger har kritisert fagbevegelsens sterke innflytelse i norsk arbeidsliv, sier den kjente artisten til Adresseavisen (krever abonnement).

16. mai i år ble det kjent at Namdal Bilopphuggeri, der D.D.E.-

vokalisten er daglig leder, styreleder og medeier, har blitt saksøkt av en oppsagt ansatt.

- Jeg vil nesten gå som langt som å kalle det moderne utpressing, sier Brøndbo til Adresseavisen og sier at de lenge har hatt et godt forhold til Fellesforbundet i Namdal. Han mener at saken eskalerte da den havnet

hos LO i Trondheim.

LO-advokat Jan Arild Vikan sier at påstanden om at Brøndbo er utsatt for en svertekampanje fra fagbevegelsen bare er tøys. På spørsmål om tidligere kritikk fra Brøndbo har falt LO tungt for brystet, svarer han:

- Det er helt ukjent for meg, sier han til Adresseavisen.

Han avviser at søksmålet er en form for utpressing av Brøndbo.

