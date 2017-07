Brunsneglens bror vil trolig bidra til å redde liv

Gråbrun skogsnegle, bror til den forhatte brunsneglen, har inspirert forskere ved Harvard i USA til å skape et lim som trolig vil redde liv.

Forskerne har allerede klart å tette et hull i et grisehjerte ved hjelp av limet, som flere eksperter anser for å være et medisinsk vidundermiddel, ifølge BBC.

– Vi kopierte snegleslimets nøkkelegenskaper i framstillingen av limet, og sto igjen med et svært vellykket resultat, sier forsker Jianyu Li ved Harvard til BBC.

Det snegleinspirerte limet er meget sterkt, det beveger seg med kroppen og kan festes på våte overflater.

De mest optimistiske mener limet kan redde liv og de forventer en enorm etterspørsel.

En rekke forsøk som er publisert i forskningstidsskriftet Science viser at limet ikke skader friskt og levende vev, samtidig er det tre ganger sterkere enn andre medisinske klebemidler.

– Vi er spent på å se om denne teknologien, inspirert av en enkel snegle, vil bli starten på en helt ny måte å operere på og lege sår på, sier professor ved Harvard-universitetet Donald Ingber til The Telegraph.

Forskerne ved Harvard har sammen med britiske forskere ved Imperial College i London spesielt sett på slim fra gråbrun skogsnegle, med det latinske navnet Arion fuscus.

Den er i familie med den berømte brunskogsneglen, bedre kjent som mordersneglen.

Begge snegleartene finnes i Norge, men i motsetning til brunskogsneglen, er gråbrun skogsnegle sjelden å finne i norske hager.

