Stengingen i Brynstunnelen vil påvirke utfarten i fellesferien, som starter denne helgen.

- Det er fellesferiestart og dessuten flere andre store prosjekter i byen, sier leder for tunnelprosjektet, Hilde Ulvik. – Vi anbefaler derfor at de som har mulighet vurderer om de kan kjøre på et annet tidspunkt, eller kjøre utenom Brynstunnelen.

- Åpne i helgen

Arbeidene med å reparere skadene, i hovedsak pigging av betong, har pågått i hele dag.

- Vi jobber for å åpne i løpet av helgen. Det betyr at arbeidene med Ekeberg- og Svartdalstunnelen starter som planlagt fra mandag morgen, sier Ulvik.

Vurder andre kjøreruter

I forbindelse med ferieutfarten ber vi de som har anledning å vurdere:

Alternativ rute E18 Mosseveien.

Hva som er beste rute for din reisestrekning, sjekk www.vegvesen.no/trafikk.

Å utsette reisen hvis du kan (kjør sent fredag eller tidlig lørdag).





