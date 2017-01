Budstikka: Ytterligere tre personer pågrepet etter Asker-drapet

ANNONSE

Fem personer er nå pågrepet etter drapet i Asker.

– To ble pågrepet tirsdag kveld, mens en tredje mann ble pågrepet onsdag. De er siktet for grov kroppskade eller medvirkning til dette, sier Grete Lien Metlid, politiinspektør og leder ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, til Budstikka.

Fra før er to menn på 27 og 33 år siktet for drap. De meldte seg for politiet mandag. Begge mennene samtykker til varetektsfengsling i fire uker, ifølge Nettavisen.

Politiinspektør Grete Lien Metlid.

Samtykker til fengsling

– Min klient samtykker og møter ikke i retten. Han har ikke erkjent straffskyld for drap, sier 33-åringens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, til Nettavisen.

Advokat Øivind Sterri, som forsvarer den siktede 27-åringen, bekrefter at hans klient også godtar fengsling i fire uker.

Det var søndag kveld at en 31 år gammel norsk-iraner ble funnet død i sin egen bolig på Blakstad i Asker. Det skal ha vært en voldsom slåsskamp mellom avdøde og de to drapssiktede mennene i forkant av at han ble funnet død.

Etter det Nettavisen har fått opplyst skal den avdøde mannen ha blitt påført vold med en treningsmanual, uten vekter, søndag kveld. Det er usikkert om volden som ble utført med manualen er den direkte dødsårsaken.

En mann ble drept på Vettre i Asker søndag kveld.

Ikke til hensikt å drepe

Ingen av de to første som ble siktet skal ha hatt som mål å begå drap. I forkant av konfrontasjonen mellom 27- og 33-åringen utvekslet de trusselmeldinger med den nå avdøde mannen.

På den avdøde mannens Facebook-profil er det lagt ut en melding med denne teksten søndag formiddag:

Vidar Lind Iversen forsvarer den 33 år gamle drapssiktede mannen.

«You got some shit to say to me? I will see you soon & say that shit to my face & i will fuckin end you! Fuck with me & i will fuckin put you under me!»

Funn og observasjoner på stedet gjorde at politiet konkluderte med at de hadde med en drapssak å gjøre. Metlid har uttalt at politiet hadde opplysninger om at den drepte mannen lå i konflikt med noen, men hun har foreløpig ikke ønsket å utdype dette.

Budstikka har tidligere skrevet om at avdøde to dager før drapet publiserte en video på Facebook der han skyter med pistol.