Bush om Trumps tale: «That was some weird shit»

USAs tidligere president George W. Bush var til stede på podium under Donald Trumps innsettelsesseremoni på Capitol Hill i januar, sammen med sine tidligere presidentkollegaer Barack Obama, Bill Clinton og Jimmy Carter.

Men Bush skal angivelig ha vært lite imponert over innsettelsestalen til den nyvalgte presidenten, som er den korteste innsettelsestalen på 40 år.

Tre personer, som også var til stede, hevder Bush ga en kort oppsummering av talen på vei ned fra podium. «That was some weird shit» (det var noe merkelige greier, fritt oversatt) , skal de tre kildene ha hørt Bush si, ifølge The New York Magazine.

Bush’ talsperson ville ikke kommentere påstanden overfor magasinet.

Trump slo an en tydelig patriotisk tone i regnværet under innsettelsesseremonien utenfor kongressbygningen i Washington fredag 20. januar, og lovet å sette USA foran alt - America first.

- Dette øyeblikket tilhører dere. Dette er dagen deres, deres feiring. Dette, USA, er deres land, sa Trump.

Tegnet et dystert bilde av USA

Trump innledet talen sin med å slå fast at makten nå skal overføres fra det politiske etablissementet i Washington D.C. til det amerikanske folket. Han tegnet et dystert bilde av USA slik det framstår nå, med et elendig utdanningssystem og gjenger og narkotika som dominerer i byene.

- Vi har gjort andre land rike, mens vår rikdom har forsvunnet utover grensene, sa den nye presidenten.

- Radikal islamisme skal utslettes fra jordens overflate, sa Trump , som la til at USA skulle skinne og «aldri bli ignorert igjen». Han lovet jobbene tilbake og at grensene skal trygges, at velstanden skal gjenreises og drømmene oppfylles for innbyggerne tvers over det store amerikanske kontinentet.

Holdt en lav profil

Bush har holdt en lav profil etter at han forlot Det hvite hus i 2009. Til tross for at både Trump og Bush er republikanere, var sistnevnte kritisk til Trumps kandidatur under fjorårets valgkamp. Bush’ yngre bror, Jeb Bush, ble slått ut av Trump under Republikanernes nominasjonsprosess i fjor.

Likevel valgte Bush å delta på innsettelsesseremonien fordi han var «glad for å kunne overvære en fredfull overføring av makt», ifølge en uttalelse fra Bush’ kontor, skriver The Independent.

Bush var tidenes minst populære president da han overlot makten til Obama i 2009.

Bush etterlot seg et USA i en dyp økonomisk krise, to kriger og et underskudd på en billion dollar.