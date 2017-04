Busselskapet ble advart om feil to dager før dødsulykken i Sverige

ANNONSE

Busselskapet bekrefter at de ble orientert om at ulykkesbussen i Sverige hadde mangler fredagen før ulykken som kostet tre skolebarn livet søndag.

– Fakta er at bussen var på serviceverkstedet i Varberg for tilsyn torsdag 30. mars. Fredag ble den kjørt tom til Skene av en sjåfør som ved ankomst meldte ifra om at han hadde synspunkter på bussen, skriver Gøran Mellström, visedirektør i Bergkvarabuss, i en pressemelding Aftonbladet gjengir torsdag.

Onsdag ble det kjent at sjåføren av bussen etterforskes etter ulykken.

De sier også at bussen "opptrådte helt normalt" da den ble prøvekjørt og godkjent av en "rutinert sjåfør" etter å ha vært på kontroll i Skene i etterkant av bekymringsmeldingen.

Allerede mandag skrev svenske medier at svensk politi hadde fått opplysninger om at minst én av sjefene i busselskapet ble varslet om at bussen ha krenget ukontrollert fra side til side da den nådde 70–80 kilometer i timen.

Likevel valgte Bergkvarabuss å avvise at de hadde kjennskap til tekniske feil eller mangler ved ulykkesbussen.

Sjåføren, en mann i 60-årene, er mistenkt for uaktsom atferd i trafikken med andres død og kroppsskade som følge. Han opplyser at han mistet kontroll over bussen like før ulykken, og han har beskrevet veien som tidvis veldig dårlig og med store hull.

I tillegg til skoleelevene som omkom, ble 23 personer innlagt på sykehus med skader, fem av dem med alvorlige skader.