Butikkeier nektet svarte ungdommer adgang

Et skilt på en nærbutikk i Melbourne-forstaden Melton i Australia har skapt sterke reaksjoner.

Etter en episode hvor en gruppe svarte gutter skal ha kommet inn i butikken og angivelig nasket med seg en rekke varer, opptrådt truende og nektet å forlate butikken da de ble bedt om det, fikk innehaveren nok, skriver lokal TV-stasjonen 7 News.

Politiet: - Upassende

Han hang da opp et skilt på døren med beskjed om at «svarte ungdommer» ikke lenger er velkomne.

- Fordi svarte 14-18 åringer alltid stjeler. Forbudt for 14-18 år gamle svarte og hunder å komme inn i butikken.

Skiltet har skapt reaksjoner i Australia, og butikkeieren blir kalt rasist.

En talsperson for Victoria Police i Melbourne sier til 7 News at de er klar over skiltet.

- Vi støtter ikke språket på plakaten. Det er upassende, sier politikilden.

Det er uvisst om politiet eller andre kommer til å gå videre med saken.

Se episoden som fikk butikkeieren til å henge opp skiltet her:

A milk bar owner has put up a sign banning black teenagers from his store because he's fed up with gangs of thieves. @broberts_7 #7News pic.twitter.com/hoIOJ8Jcix — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) April 14, 2017





- Tok det ned etter å ha tenkt meg om

Til 7 News skal butikkeieren har fortalt at han opplever episoder som den i videoen rundt 20 ganger de siste to årene.

- Det er alltid en svart person. En ung gutt, som kommer etter å ha spilt fotball, sier han til 7 News.

Til avisen Herald Sun sier butikkeieren at skiltet ble tatt ned etter noen timer på døra.

- Jeg var så sint, så jeg hang opp skiltet. Etter noen timer fikk jeg tenkt meg om og tok det ned igjen.

Da hadde forbipasserende allerede rukket å ta bilder av det. Disse er nå spredt i sosiale medier, hvor folk nå reagerer.

Får gjennomgå

- For noen idioter, butikken kommer til å bli robbet dobbelt så mye nå, skriver en bruker i sosiale medier, ifølge News.com.au.

- Det er tydeligvis bare svarte som stjeler i Melton. For en skam!, skriver en annen.

- Butikken ber bare om trøbbel med det skiltet.

- Føles som at vi går bakover, skriver en annen.

Local Melton Milk Bar is just asking for trouble with this sign! pic.twitter.com/iPvwPw1pzD — Cam™ (@funkycarbon) April 14, 2017

