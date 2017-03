Byrådet i Oslo vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler

ANNONSE

Ap-toppen viser til at både Brochmann-utvalget og barnefamilieutvalget anbefaler å fjerne kontantstøtten, ikke minst av integreringshensyn.

Nå ber han staten samarbeide om et prøveprosjekt der kontantstøtten avvikles i enkelte bydeler – som en forsøksordning.

Hinder

– Kontantstøtten kombinert med manglende barnehagebygging i Oslo har vært et hinder for blant annet norskopplæring for Oslos yngste innbyggere, sier Johansen til NTB.

Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.

– Vi vet at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant mottakerne, sier Johansen.

5.500 barn i barnehagealder går ikke i barnehage i Oslo.

Aktivitetspakke

Johansen vil i stedet for kontantstøtte bruke pengene på en aktivitetspakke øremerket de aktuelle bydelene. Hensikten skal være å styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene som trenger det.

– En mangfoldig befolkning er et av Oslos største fortrinn. Samtidig er det viktig med gode norskkunnskaper for at alle skal lykkes. I tillegg må vi tenke på foreldrene. Mange av dem har ikke en enkel posisjon på arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig å tilby dem som trenger det arbeidspraksis og språkopplæring for å ruste dem for å komme ut i arbeid, framholder han.

Tre kandidater

Byrådslederen trekker fram Sagene, Østensjø og Søndre Nordstrand som aktuelle bydeler for et forsøk med avvikling av kontantstøtten.

– Men disse bydelene er bare forslag. Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.

Johansen mener en prøveordning som den byrådet nå har tatt initiativ til, må følges av et forskningsprosjekt som måler effekten av tiltaket for så vel barna som de voksne.

