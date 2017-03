Byrådstopper tar taxi til og fra hjemmet - Frp krever gransking

ANNONSE

Nå krever FrP gransking av regningene, melder Dagbladet.

Oslo-byråder klarer ikke å fylle ut reiseregningene korrekt og lar skattebetalerne betale taxi-turer til og fra hjemmet. Nå krever Oslo FrP gransking.

Flere titalls av taxi-turene som Oslo kommunens topp-politikere har fått refundert, starter eller stopper ved politikernes private hjem.

- Det er ikke i tråd med kommunens reglement, sier professor i offentlig rett, Jan Fridthjof Bernt, til Dagbladet.



300 taxi-kvitteringene Dagbladet har fått innsyn i viser at politikerne kjører taxi for å dekke opp jobb-relaterte og private logistikkbehov.

Byrådstoppene skal flere titalls ganger tatt drosje som starter eller slutter hjemme hos dem. Flere byråder har fått penger for turer uten å oppgi hvor reisen startet og sluttet. Flere har tatt drosjeturer på mellom 600 og 800 meter. Det har vært tatt flere turer til eller fra Gardermoen flyplass.

I et svar til Dagbladet forsvarer spesialrådgiver Odd Runar Evang fra byrådslederens kontor at byrådene har brutt kommunens regler. I tillegg påpeker han at byrådene har en annen arbeidssituasjon enn ordinære ansatte i kommunen.

Aina Stenersen fra Oslo FrP reagerer på avsløringene av Oslo-byrådenes taxi-rot, og varsler krav om gransking.

