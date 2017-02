Cappelen: - Må prøve å ta ansvar for det jeg har gjort

ANNONSE

Statsadvokat Lars Erik Alfheim avsluttet fem dagers utspørring av Gjermund Cappelen (50) med spørsmål om han hadde inngått noen form for avtale med påtalemyndigheten, eller om han var lovet lavere straff.

- Har du og jeg avtalt at jeg skal nedlegge en påstand som er veldig gunstig, spurte Alfheim.

- Nei. Vi har aldri diskutert det, jeg forlangte mye til begynne med og jeg var veldig frampå, men jeg har ikke fått lovnader om noe som helst, sa Cappelen.

Forsøkte å få strafferabatt

Han beskrev det som en kalddusj at han ble pågrepet 19. desember 2013, og at han prøvde å tenke ut alle mulige måter han kunne slippe unna på.

Han forsøkte å få kontakt med Eirik Jensen og brukte også argumentet at han hadde vært informant for politiet.

Da ingenting gikk, forsøkte han å få en avtale om amnesti og ikke strafferabatt.

- Måtte brenne bruer

Han sa at strategien hele livet har gått ut på å forhandle seg ut av vanskelige situasjoner, men at han til slutt innså at det ikke ville fungere i denne saken.

- Jeg kom til at jeg for en gangs skyld i livet må prøve å ta et ansvar for det jeg har gjort. Jeg måtte brenne noen bruer selv og få gjort opp med meg selv og med familien. Og selv om jeg ikke hadde fått lovnader om noen ting, sa Cappelen.

