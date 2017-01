Cappelen-håndskrift kan ha avslørt Jensen

ANNONSE

Spesialenheten for politisaker var svært interessert å vite om hvordan politimannen Jensen pusset opp et småbruk i Nes i Akershus som han kjøpte med sin daværende samboer i 2005.

Spesielt oppussingen av badet i andre etasje av huset var aktor Kristine Schilling interessert i.

– Da jeg flyttet tilbake fra Sverige, fortalte jeg Cappelen at jeg sto foran en stor oppussing. Da sa Cappelen at han akkurat var ferdig med det samme hos seg og at han hadde brukt en jævla flink fyr, fortalte Jensen, som endte med å engasjere enkeltmannsfirmaet med en dansk håndverker.

Kan være Cappelen-håndskrift

Svært detaljert spurte Schilling om hvordan oppussingen gikk, hvem som var til stede som håndverkere og hvor mye Jensen og samboeren hadde gjort selv. Hensikten med utspørringen er at Spesialenheten mener det var Gjermund Cappelen som betalte for oppussingen.

En skriftprøve har konkludert med at det sannsynligvis var Gjermund Cappelen som stod bak kvitteringen Jensen mottok. På kvitteringen stod navnet «Frank Olsen». Jensen bekreftet i retten at han hadde mottatt kvitteringen av Cappelen.

- Jeg har beklaget at jeg gjorde en feil. Jeg har fått kvitteringen som ligger der til skue for allmennheten. Det er ingen hemmeligheter, sa Jensen i retten.

- Jeg trodde kvitteringene kom fra NN (håndverkeren).

Hentet aldri pengene

Jensen fortalte i retten at forholdet til den danske håndverkeren ble forsuret etter at de reklamerte på flisearbeidene. En annen fliselegger kom til og Jensen så aldri dansken igjen. Han fikk heller aldri noen regning på arbeidene,

– Han kom aldri og hentet de 120.000 kronene. Det ble en veldig forsuret stemning, men alt sto ferdig, elektrisitet og rørlegger og alt. Jeg prøvde å ringe ham, men jeg mente det var opp til ham, sa Jensen.

Rørleggeren, en mann på 52 år, som hjalp til med oppussingen er en betrodd venn av Cappelen, og ble dømt til 13 års fengsel i fjor høst, for oppbevaring av 476 kilo hasj.