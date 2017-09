- Han har kjempet hardt imot. Det er kanskje på tide å se seg selv i speilet, sier Gjermund Cappelen om sin tidligere venn, Eirik Jensen.

Den nå dømte narkotikasmugleren Gjermund Cappelen er glad for at han, og ikke politimann Eirik Jensen, ble trodd i Oslo tingrett.

– Det er klart dette er en tragedie, for Jensen, for hans familie, for alle, og for politiet også. Han har kjempet hardt imot, men det er jo kanskje på tide å se seg selv i speilet, sier han til TV 2.

Cappelen ble dømt til 15 års fengsel og inndragning av 825 millioner kroner, men for ham var det viktigste å bli trodd på at hans kontakt med Eirik Jensen gjennom disse årene hadde vært til gunst for hans narkotikavirksomhet.

Eirik Jensen selv, har ikke kommentert dommen som blir anket til lagmannsretten.

- Vi tapte dette slaget, men vi håper vi skal vinne krigen, sa Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden til et samlet pressekorps mandag.