ANNONSE

Frp-veteran Carl I. Hagen (72) sier til VG Helg (kommer ut påskeaften) at han nå har holdningen at homofili er medfødt. Og at han aksepterer at enkelte sliter med følelsen av å være født i feil kropp.

Det er en gigantisk snuoperasjon i forhold til hva han mente før.

- Frp var motstandere av partnerskapsloven. Det skulle vi ikke ha vært. Jeg har bedt Jan Erik Fåne, en av dem som fremmet forslaget og fikk masse kjeft for det i Fremskrittspartiet, om unnskyldning, forteller han åpenhjertig til VG Helg.

I det samme intervjuet forteller han også om sin dårlige samvittighet overfor barna fordi han ikke har fulgt dem opp godt nok. Og om kona Elis sterke sjalusi da de to ble et par.

- Det skapte en del ubehageligheter for oss begge to, sier Hagen.

Han innførte en regel om at hun skulle være med om han måtte reise på overnattingstur.

- Det reddet ekteskapet vårt, sier Carl I. Hagen.

Denne videoen opprørte «en hel verden» - passasjer blir dratt ut av overbooket fly: